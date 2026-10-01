Η «βιομηχανία» των fake πιστοποιήσεων στο προσκήνιο με την ΟΙΕΛΕ να ζητά να διευρυνθούν οι έλεγχοι στην αγορά πιστοποίησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα

Το ζήτημα της αξιοπιστίας των τίτλων πιστοποίησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα έρχεται στο προσκήνιο, με την ΟΙΕΛΕ να θέτει σειρά σοβαρών καταγγελιών στο πλαίσιο διεθνούς διοργάνωσης της ALTE στην Αθήνα.

Η συζήτηση πραγματοποιείται την 1η Οκτωβρίου στο Goethe-Institut Athen, στο πλαίσιο του Q-Mark & Assessment Literacy Forum, που συνδιοργανώνουν η ALTE, η Glossomatheia και το Goethe-Institut. Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι θεσμικών και εκπαιδευτικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, οργανισμών πιστοποίησης και διπλωματικών αρχών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοπιστία των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης, ενώ ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας σχετικά με την αντιμετώπιση πλαστών ή αμφισβητούμενων τίτλων και πιστοποιήσεων.

«Proficiency σε 3 μήνες» και τίτλοι που προκαλούν ερωτήματα

Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση στην αγορά πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών και καταγγέλλει την ύπαρξη πρακτικών που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία των τίτλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που επικαλείται είναι η διαφήμιση για «Proficiency σε 3 μήνες», ενώ παράλληλα κάνει λόγο για περιπτώσεις όπου πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών φέρεται να εντάσσονται σε πακέτα μαζί με τίτλους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών αμφισβητούμενης γνησιότητας. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Η τραγική κατάσταση στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών, τμήμα του ευρύτερου βρώμικου κυκλώματος της έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για κτήση προσόντων στο δημόσιο, έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Τα «Proficiency σε 3 μήνες» και τα C2 ξένων γλωσσών που πάνε πακέτο με fake μεταπτυχιακά και διδακτορικά είναι πλέον γνωστά και στο εξωτερικό, σπιλώνοντας την εικόνα της χώρας και ευαισθητοποιώντας διεθνείς φορείς που πλέον ενεργοποιούνται για την αδιανόητη αυτή κατάσταση. Αρκεί να σημειωθεί, ως αποδεικτικό της σήψης στο χώρο, ότι η Γερμανία των 80 εκατομμυρίων έχει 3 φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, ενώ στην μικρή Ελλάδα έχουμε πάνω από 50 (με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να είναι μαϊμού και να μοιράζουν πιστοποιήσεις χωρίς αντίκρισμα γνώσης»

Όταν η πιστοποίηση συνδέεται με τη μοριοδότηση

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν οι πιστοποιήσεις χρησιμοποιούνται ως τυπικά προσόντα σε διαδικασίες επιλογής και διορισμού, καθώς ένας τίτλος ξένης γλώσσας μπορεί να προσφέρει μοριοδότηση σε υποψηφίους. Σε αυτή την περίπτωση, η αξιοπιστία του πιστοποιητικού δεν αποτελεί μόνο εκπαιδευτικό ζήτημα. Συνδέεται άμεσα με την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων και με την αξιοπιστία των διαδικασιών αξιολόγησης. Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι ένας τίτλος θα πρέπει να αντανακλά πραγματικές γνώσεις και δεξιότητες και να αποκτάται μέσα από διαδικασίες που πληρούν συγκεκριμένα και ελέγξιμα κριτήρια. Διαφορετικά, όπως επισημαίνει, δημιουργούνται ερωτήματα για το κατά πόσο η πιστοποίηση αποτυπώνει πράγματι το επίπεδο γλωσσομάθειας που υποτίθεται ότι πιστοποιεί.

Στο επίκεντρο η αξιοπιστία των εξετάσεων

Η παρουσία της ALTE (Association of Language Testers in Europe) στην Αθήνα προσδίδει διεθνή διάσταση στη συζήτηση για την ποιότητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων γλωσσομάθειας. Το Q-Mark & Assessment Literacy Forum επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση, την ποιότητα των εξεταστικών διαδικασιών και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πραγματικότητα και οι καταγγελίες για προβληματικές πρακτικές στις πιστοποιήσεις αποτελούν ένα θέμα που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην εκδήλωση αναμένεται επίσης να συμμετάσχει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θεόδωρος Παπαϊωάννου, γεγονός που συνδέει τη συζήτηση και με τον τρόπο με τον οποίο τα πιστοποιητικά αξιοποιούνται σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού και μοριοδότησης.

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Η ΟΙΕΛΕ ζητά αυστηρότερο έλεγχο

Από την πλευρά της, η ΟΙΕΛΕ θέτει ως βασικές προτεραιότητες τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις πλαστών ή παραπλανητικών τίτλων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία συνδέει το ζήτημα με ευρύτερα ζητήματα κοινωνικής ισότητας και αξιοκρατίας. Όπως υποστηρίζει, όταν ένας τίτλος χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση μορίων ή την απόδειξη ενός προσόντος, θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ποιος τον χορήγησε, με ποια διαδικασία και ποιο επίπεδο γνώσεων πιστοποιεί. Η συζήτηση στην Αθήνα αναμένεται έτσι να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο για το πώς ελέγχονται οι πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, ποια είναι τα κριτήρια αξιοπιστίας τους και κατά πόσο το σύστημα μπορεί να προστατεύσει τους υποψηφίους και τις διαδικασίες στις οποίες οι συγκεκριμένοι τίτλοι χρησιμοποιούνται.