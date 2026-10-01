Η λίστα με τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα.

Μαίνεται με ιδιαίτερη ένταση η κακοκαιρία στην Κρήτη με τις βροχές να είναι σαρωτικές και τα ύψη νερού που «πέφτουν» να είναι αυξημένα. Εξαιτίας των φαινομένων πάρθηκε εκ νέου η απόφαση για κλειστά σχολεία για να διασφαλιστεί η ακαεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τις σχολικές μονάδες. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα, κυρίως στον Μυλοπόταμο και σε περιοχές του νομού Ηρακλείου, ενώ σύμφωνα με τις προγνώσεις η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Κυριακή, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους μεγάλη ένταση.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοίνωσε ότι με απόφαση Δημάρχου όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί εντός των διοικητικών του ορίων του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά και αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στην περιοχή.

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Ηράκλειο: Τι απαντά ο αντιπεριφερειάρχης για τα κλειστά σχολεία

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, μιλώντας στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ξεκαθάρισε ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προβλέπεται συνολικό κλείσιμο όλων των σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε η εικόνα που παρουσιάζει ο καιρός δεν είναι ίδια σε όλες τις περιοχές του νομού. Μάλιστα, στα νότια τα φαινόμενα παραμένουν μέχρι στιγμής αρκετά ήπια. Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με το cretalive.gr oι αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων μπορούν να λαμβάνονται σε επίπεδο Δήμου, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

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Ειδικότερα ο κ Συριγωνάκης διευκρίνισε ότι η ανομοιογένεια του φαινομένου δεν επιτρέπει τη λήψη οριζόντιας απόφασης για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς περιοχές της νότιας Κρήτης, όπως οι Δήμοι Φαιστού και Γόρτυνας, δεν πλήττονται από βροχοπτώσεις. Η διαχείριση γίνεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους Δημάρχους, οι οποίοι αξιολογούν τα τοπικά δεδομένα και προχωρούν στη στοχευμένη αναστολή λειτουργίας σχολείων σε συγκεκριμένες περιοχές, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Σύσταση για τηλεκπαίδευση από το Σύλλογο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Λασιθίου

Σε σύσταση για τη διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, προχώρησε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Λασιθίου (Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Λ.), μέλος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), απευθυνόμενος στους μαθητές και τους γονείς τους. Η σχετική οδηγία εκδόθηκε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και της επακόλουθης αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε όλο τον Νομό Λασιθίου.

Με κεντρικό γνώμονα ότι η ασφάλεια όλων συνιστά αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προστασία των μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της μαθησιακής διαδικασίας. Για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μαθημάτων, οι μαθητές και οι κηδεμόνες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το φροντιστήριο φοίτησής τους.

Υπ. Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σε όσα σχολεία παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι εφόσον ληφθεί από πλευράς Δήμων ή Περιφέρειας απόφαση για κλειστά σχολεία και αναστολή δια ζώσης μαθημάτων, η οδηγία για τηλεκπαίδευση είναι δεδομένη και υποχρεωτική ως προς την τήρησή της. Όπως μας διευκρινίστηκε σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Μάλιστα σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο η τηλεκπαίδευση είναι καθόλα υποχρεωτικη και οφείλουν οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την διεύθυνση των σχολείων να την ενεργοποιούν άμεσα ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.