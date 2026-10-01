Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2% για το 2026 και ελαφρώς υψηλότερη επίδοση το 2027.

Σε τροχιά ανάπτυξης αναμένεται να παραμείνει η ελληνική οικονομία και το 2027, με την κυβέρνηση να προβλέπει παράλληλα διατήρηση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και νέα σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Την εικόνα αυτή αναμένεται να αποτυπώνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα παρουσιάσει τη Δευτέρα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2% για το 2026 και ελαφρώς υψηλότερη επίδοση το 2027. Οι προβλέψεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο δείχνουν ότι η κυβέρνηση περιμένει συνέχιση της θετικής πορείας της οικονομίας, σε συνδυασμό με διατήρηση των δημοσιονομικών μεγεθών σε θετικό έδαφος.

Αίσθηση αποκλιμάκωσης

Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στην πορεία του δημόσιου χρέους, όπου αναμένεται νέα αισθητή αποκλιμάκωση. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα πέσει κάτω από το 137% το 2026 και θα υποχωρήσει περαιτέρω, κάτω από το 130%, το 2027.

Την ίδια ώρα, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να παραμείνει πάνω από το 3% του ΑΕΠ τόσο το 2026 όσο και το 2027, ενισχύοντας την εικόνα δημοσιονομικής σταθερότητας.

Σημαντικές οι πρόωρες αποπληρωμές

Σημαντικό ρόλο στη μείωση του χρέους αναμένεται να παίξει και η συνέχιση των πρόωρων αποπληρωμών των δανείων που συνδέονται με την περίοδο των προγραμμάτων διάσωσης. Για το 2026 σχεδιάζεται η πρόωρη επιστροφή κεφαλαίων ύψους σχεδόν 13 δισ. ευρώ, κίνηση που αναμένεται να επιταχύνει περαιτέρω την υποχώρηση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.

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