Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και έφθασε στο 5,3338%, ξεπερνώντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Απρίλιο του 2002.

Η παγκόσμια αγορά ομολόγων βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα ισχυρών πιέσεων, με την απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ να σκαρφαλώνει την Πέμπτη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 24 ετών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τον επίμονο πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Αμερικανικό δεκαετές

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και έφθασε στο 5,3338%, ξεπερνώντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Απρίλιο του 2002. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την αμερικανική οικονομία, καθώς η απόδοση του δεκαετούς αποτελεί σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού και επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν και στις μεγαλύτερες διάρκειες. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 5,6702%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002.

Παράλληλα, η απόδοση του διετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,91%. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα από τις τιμές τους, ενώ μία μονάδα βάσης αντιστοιχεί σε 0,01 ποσοστιαία μονάδα.

Παγκόσμια χαρακτηριστικά

Το sell-off δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ, αλλά αποκτά πλέον έντονα παγκόσμια χαρακτηριστικά. Το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων αυξάνεται σε σειρά μεγάλων οικονομιών, συνεχίζοντας μια τάση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και η αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους, σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και τα επιτόκια κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο είχε προειδοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με επίμονα υψηλά ελλείμματα και αυξανόμενες δαπάνες για τόκους, χαρακτηριστικά που στο παρελθόν συνδέονταν περισσότερο με υπερχρεωμένες αναδυόμενες οικονομίες.

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Έντονες αναταράξεις καταγράφονται και στην Ιαπωνία, όπου η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου έφθασε στο 3,126%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών. Η ιαπωνική αγορά χρέους βρίσκεται υπό πίεση, καθώς το ασθενέστερο γεν και οι αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας αλλάζουν τις ισορροπίες σε μία από τις μεγαλύτερες και πλέον επιδραστικές αγορές κρατικών ομολόγων παγκοσμίως.

Ανάλογη εικόνα στην Ευρώπη

Ανάλογη είναι η εικόνα στην Ευρώπη. Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,6179%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Τέλος, μεγαλύτερες ήταν οι κινήσεις στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς εκτινάχθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,9501%, ενώ το αντίστοιχο ιταλικό ενισχύθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,7171%. Στη Βρετανία, η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου σημείωσε άνοδο 5 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,483%.