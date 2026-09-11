Η ανακοίνωση έρχεται ενώ το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα έχει ενταθεί, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό.

Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σε μια συγκυρία κατά την οποία οι διεθνείς αγορές κρατικού χρέους βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρές πιέσεις.

Στην ανακοίνωση που παρατίθεται δεν διευκρινίζεται ο λόγος της ακύρωσης και, ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ότι η απόφαση συνδέεται επισήμως με την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Πάντως η ανακοίνωση έρχεται ενώ το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα έχει ενταθεί, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή για έναν συνδυασμό επίμονου πληθωρισμού και ασθενικής οικονομικής ανάπτυξης.

Το κόστος δανεισμού κινείται ανοδικά σε πολλές μεγάλες οικονομίες, με την απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, να ξεπερνά το 3,5% για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2011.

Ανάλογες πιέσεις καταγράφονται και εκτός Ευρώπης. Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 4,9% για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια, ενώ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού οι αποδόσεις κινήθηκαν επίσης υψηλότερα. Το ιαπωνικό 10ετές ενισχύθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, της Αυστραλίας κατά 12 μονάδες βάσης και της Νότιας Κορέας κατά 8 μονάδες βάσης.

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