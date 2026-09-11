Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε στο διάστημα από τις 10 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026από 3,795% σε 4,131%, δηλαδή κατά περίπου 34 μονάδες βάσης.

Ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε Ελλάδα και ευρωζώνη το διάστημα από τις 10 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στις διεθνείς αγορές σταθερού εισοδήματος.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες των επενδυτών για την εξέλιξη του πληθωρισμού και των επιτοκίων, συμβάλλοντας στο παγκόσμιο sell-off των ομολόγων.

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε στο διάστημα από τις 10 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026από 3,795% σε 4,131%, δηλαδή κατά περίπου 34 μονάδες βάσης. Η δε τιμή του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς μειώθηκε από 96,597 σε 94,020 μονάδες, εξέλιξη που αντανακλά την αντίστροφη σχέση μεταξύ τιμών και αποδόσεων των ομολόγων.

Η άνοδος των αποδόσεων αφορά το σύνολο σχεδόν της ελληνικής καμπύλης. Η απόδοση του πενταετούς αυξήθηκε από 3,182% σε 3,538%, του δεκαπενταετούς από 3,918% σε 4,242%, του εικοσαετούς από 4,109% σε 4,424% και του τριακονταετούς από 4,478% σε 4,758%.

Ανάλογη μεταβολή καταγράφεται, ωστόσο, στις μεγαλύτερες αγορές κρατικού χρέους της ευρωζώνης. Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς αυξήθηκε από 3,136% σε 3,437%, του ισπανικού από 3,565% σε 3,885%, του ιταλικού από 3,899% σε 4,274%, του πορτογαλικού από 3,461% σε 3,780% και του γαλλικού από 3,921% σε 4,331%. Συνεπώς, η άνοδος των ελληνικών αποδόσεων εντάσσεται σε μια ευρύτερη κίνηση της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων.

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Η εξέταση των spreads δίνει μια πιο καθαρή εικόνα της σχετικής θέσης της Ελλάδας. Η διαφορά απόδοσης του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού Bund αυξήθηκε από 66 σε 69 μονάδες βάσης. Στην πενταετία το spread διαμορφώθηκε από 31 σε 34 μονάδες και στη δεκαπενταετία από 49 σε 54. Την ίδια περίοδο, το spread του ιταλικού δεκαετούς έναντι του Bund αυξήθηκε από 76 σε 84 μονάδες βάσης και του γαλλικού από 79 σε 89. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς, στο 4,131%, ήταν χαμηλότερη από το 4,274% της Ιταλίας και το 4,331% της Γαλλίας.