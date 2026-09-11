«Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση», ανέφερε.

Να μαζέψει τον σάλο που προκλήθηκε από την πρότασή του για επίδομα ανεργίας δύο μηνών επιχειρεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Απαντώντας στις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, τονίζει σε δήλωσή του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου Real Voice News ότι οι σχετικές ανακοινώσεις «κρούουν ανοιχτές θύρες», καθώς, όπως επισήμανε, είχε διευκρινίσει επανειλημμένως κατά τη συνέντευξή του ότι εξέφραζε αποκλειστικά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική πρόταση.

«Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με δήλωσή του στον Real Voice News.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι την ίδια θέση έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως, σε περίπτωση που ποτέ εξεταζόταν η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, θα έπρεπε να υπάρξει ειδική μέριμνα για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει: «Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε, τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν, έχοντας επισημάνει ότι, αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε, θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις, όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας ή εποχικοί εργαζόμενοι».

«Γαλάζιες» αντιδράσεις για την «κρυφή ατζέντα» Μητσοτάκη που αποκάλυψε ο Μαρινάκης

«Θύελλα» αντιδράσεων, οι οποίες επεκτείνονται και εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, προκαλεί η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήρθε το πρώτο χτύπημα και από την πλευρά της συμπολίτευσης, καθώς ο «γαλάζιος» βουλευτής Δωδεκανήσων, Γιάννης Παππάς, «κάρφωσε» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υποστηρίζοντας πως «το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο ούτε ‘δώρο’ της Πολιτείας. Είναι στήριξη των εργαζομένων σε μια προβλέψιμη περίοδο».

Η τοποθέτηση Μαρινάκη, πάντως, έχει σημάνει ήδη «συναγερμό» σε κόμματα και συνδικάτα, καθώς θεωρούν ότι πίσω από αυτή βρίσκεται μια «κρυφή ατζέντα» του πρωθυπουργού για την επόμενη τετραετία, δηλαδή μια ολοκληρωτική επίθεση εναντίον του κόσμου της εργασίας.

«Γαλάζιες» αντιδράσεις

Το γεγονός ότι τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν «παντιέρα» τους τα όσα ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Όμως, η παρέμβαση του «γαλάζιου» βουλευτή Γιάννη Παππά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη σε καμία περίπτωση.

Ο κ. Παππάς εκλέγεται σε έναν νομό (Δωδεκάνησα) όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού εργάζεται στον τουρισμό. Άρα, εκ των πραγμάτων και στο καλό σενάριο, απασχολείται σε σκληρές συνθήκες για όσο καιρό διαρκεί η τουριστική σεζόν και, στη συνέχεια, επιβιώνει τον χειμώνα με το επίδομα ανεργίας. Και αυτό υπενθύμισε με την παρέμβαση του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Για τα Δωδεκάνησα, αλλά και για όλες τις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές της χώρας, η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη.

Η εποχικότητα αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μας. Χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται για πολλούς μήνες στον τουρισμό και, όταν ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος, επιστρέφουν στην ανεργία μέχρι την επόμενη σεζόν.

Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται σκληρά, στηρίζουν τον τουρισμό μας και συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομία των νησιών μας.

Το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο ούτε ‘δώρο’ της Πολιτείας. Είναι στήριξη των εργαζομένων σε μια προβλέψιμη περίοδο κατά την οποία, λόγω της εποχικότητας, δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας.

Ειδικά στα Δωδεκάνησα, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο που κρατά όρθια αυτή την οικονομία.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και γι’ αυτό δεν πρέπει να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις και να χρησιμοποιούνται ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.

Οι εποχικά εργαζόμενοι στα νησιά μας πρέπει να έχουν ουσιαστική και εκτεταμένη προστασία κατά τους μήνες που δεν μπορούν, αντικειμενικά, να εργαστούν», ανέφερε ο κ.Παππάς.

Η παρέμβαση αυτή έχει τεράστια σημασία, καθώς είναι από τις ελάχιστες φορές που οι βουλευτές της συμπολίτευσης έχουν αντιδράσει σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, μαρτυρώντας την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό της ΝΔ τους τελευταίους μήνες.

Μια όχι και τόσο «αθώα» τοποθέτηση

Δεν έχει περάσει καν μία εβδομάδα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Μαξίμου επιχείρησε αυτές τις ημέρες να παρουσιάσει τα κυβερνητικά «ψίχουλα» ως «μεγάλες παροχές», οι οποίες την επόμενη τετραετία θα ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Αυτή, εν ολίγοις, ήταν η κριτική που ασκήθηκε στα λεγόμενα του πρωθυπουργού από τις ενώσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕ – ΕΒΕΑ), αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε και οι αγρότες φάνηκαν ευχαριστημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες – κρίνοντας από το μέγεθος της διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ.

Όμως, πριν καλά-καλά «στεγνώσει το μελάνι», ήρθε η δήλωση Μαρινάκη, η οποία εκλαμβάνεται ήδη από συνδικάτα και κόμματα ως ο προάγγελος μιας «κρυφής ατζέντας» από την πλευρά της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, που ως στόχο θα έχει να «ξηλώσει» τα ελάχιστα δικαιώματα που έχουν διατηρήσει οι εργαζόμενοι.