Ο Πατούλης παραδέχθηκε ότι ο ΙΣΑ ήταν χορηγός σε συνέδριο όπου μίλησε η γιατρός που διώκεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αφίσα εκδήλωσης, που παράθεσε στην πρωινή εκπομπή του Open Tv ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Γιώργος Μπαλατσούκας, δείχνει τον ΙΣΑ χορηγό σε συνέδριο που συμμετείχε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Πατούλης κλήθηκε να απαντήσει αν – όπως τον ρώτησε χαρακτηριστικά, κ. Μπαλατσούκας, - «ο ΙΣΑ ήταν στους supportrs εκδήλωσης με την Ιωάννα Γάκα»

Αυτό που έκαναν ήταν ότι η περιφέρεια ήταν υπό την αιγίδα. Καμία άλλη συνεργασία, απάντησε ο Γιώργος Πατούλης, με μία εμφανή σύγχυση και ενόχληση.

Σε μια απόπειρα να διευκρινίσει την κατάσταση ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του ΙΣΑ και πρώην περιφερειάρχης, τόνισε πως «δεν υπήρχε καμία άλλη διαδικασία, που προφανώς επειδή ο ΙΣΑ μαζί με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικού Τουρισμού της χώρας μας συμμετέχει αλλεπάλληλες φορές σε παγκόσμια συνέδρια….» παραδεχόμενος ότι όντως υπήρχε χορηγία.

Στο ερώτημα αν γνώριζε προσωπικά τους γιατρούς και στο σχόλιο Μπαλατσούκα ότι «προφανώς ο κ. Πατούλης είδε φως και μπήκε και παρεμπιπτόντως ο ΙΣΑ ήταν και χορηγός εκδήλωσης» ο πρόεδρος του ΙΣΑ, επικαλέστηκε τη νιότη του εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ για να του επιτεθεί επί προσωπικού.

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«Είστε πολύ νέος και εύχομαι ο νέος του φορέας να μην έχει προσβλητικό χαρακτήρα….Μη μου μιλάς εμένα για αυτοδημιούργητους γιατί η δική σας ιστορία ...» συνέχισε ο Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ.

«Για να ακούσετε κιόλας και όχι μόνο να αυθαδιάζετε», συνέχισε ο Γιώργος Πατούλης δυναμιτίζοντας και αποπροσανατολίζοντας τη συζήτηση…» χωρίς να ολοκληρώσει.

Ο Γιώργος Μπαλατσούκας ανάρτησε το σχετικό απόσπασμα στα social media και έθεσε τα εξής ερωτήματα:

«Ποιοι ελέγχουν τους ελεγχόμενους; Οι θέσεις ευθύνης και οι αιγίδες σε ιατρικά συνέδρια δεν είναι πλάκα. Ο ένας πρώην Περιφερειάρχης, Πρόεδρος του ΙΣΑ και του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας. Ο άλλος πρώην Υπουργός Υγείας και γιατρός. Ο τρίτος πρώην Υπουργός Τουρισμού. Δεν αρκεί το «πάω σε πολλά συνέδρια και στέλνω και κανένα βίντεο». Όταν δίνεις το θεσμικό σου κύρος, οφείλεις να γνωρίζεις πού το δίνεις. Η αιγίδα δεν είναι λογότυπο. Είναι ευθύνη».

{https://www.facebook.com/reel/2617127992055846}