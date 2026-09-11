Μόλις δύο μέρες μετά την κηδεία του βασιλιά της Νορβηγία Χάραλντ, πέθανε σήμερα και η μεγαλύτερη αδελφή του, η πριγκίπισσα Άστριντ.
Η πριγκίπισσα Άστριντ πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε το παλάτι, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδελφού της.
Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στην κηδεία του αδελφού της την Τρίτη.
Ο αδελφός της, ο βασιλιάς Χάραλντ πέθανε σε ηλικία 89 ετών, αφού κυβέρνησε τη χώρα για πάνω από 35 χρόνια.
«Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της η πριγκίπισσα Άστριντ εκπροσώπησε τη βασιλική οικογένεια με ένα ζεστασιά και αίσθημα ευθύνης» ανέφερε ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον σε ανακοίνωσή του.
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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της κηδείας της.
Η κηδεία του αδελφού της βασιλιά Χάραλντ, την Τετάρτη ακολούθησε μετά απά 13 ημέρες εθνικού πένθους.