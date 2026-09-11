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Ο αδελφός της, ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας πέθανε πριν από δύο εβδομάδες σε ηλικία 89 ετών, αφού κυβέρνησε τη χώρα για πάνω από 35 χρόνια.

Μόλις δύο μέρες μετά την κηδεία του βασιλιά της Νορβηγία Χάραλντ, πέθανε σήμερα και η μεγαλύτερη αδελφή του, η πριγκίπισσα Άστριντ.

Η πριγκίπισσα Άστριντ πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε το παλάτι, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδελφού της.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στην κηδεία του αδελφού της την Τρίτη.

Ο αδελφός της, ο βασιλιάς Χάραλντ πέθανε σε ηλικία 89 ετών, αφού κυβέρνησε τη χώρα για πάνω από 35 χρόνια.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της η πριγκίπισσα Άστριντ εκπροσώπησε τη βασιλική οικογένεια με ένα ζεστασιά και αίσθημα ευθύνης» ανέφερε ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον σε ανακοίνωσή του.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες της κηδείας της.

Η κηδεία του αδελφού της βασιλιά Χάραλντ, την Τετάρτη ακολούθησε μετά απά 13 ημέρες εθνικού πένθους.