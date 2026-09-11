Μέχρι στιγμής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχει αντιδράσει σε όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ χαρακτηριστική είναι η αφωνία από τη Νίκη Κεραμέως.

Σοβαρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εργασίας σιωπούν. Μέχρι στιγμής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχει αντιδράσει σε όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ χαρακτηριστική είναι η αφωνία από τη Νίκη Κεραμέως.

Την άποψη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους δύο μήνες εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην ΕΡΤ. Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, το σχετικό απόσπασμα της οποίας «ανέβασε» ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, οι οποίες πιθανότατα τις επόμενες ώρες και μέρες θα αυξηθούν.

«Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε με κυνικό τρόπο: «Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία. Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι ‘εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά έφευγαν στο εξωτερικό’ –έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων–, τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μη σου πει ότι ‘δεν βρίσκουμε εργαζόμενο’. Πρέπει, λοιπόν, το κράτος να κινηθεί, το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε ενόψει των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Άλλα επιδόματα, όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν».

Σοβαρή αντίδραση από τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Παππά

Για τα Δωδεκάνησα, αλλά και για όλες τις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές της χώρας, η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη.

Η εποχικότητα αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της οικονομίας μας. Χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται για πολλούς μήνες στον τουρισμό και, όταν ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος, επιστρέφουν στην ανεργία μέχρι την επόμενη σεζόν.

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Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται σκληρά, στηρίζουν τον τουρισμό μας και συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομία των νησιών μας.

Το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο ούτε «δώρο» της Πολιτείας. Είναι στήριξη των εργαζομένων σε μια προβλέψιμη περίοδο κατά την οποία, λόγω της εποχικότητας, δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας.

Ειδικά στα Δωδεκάνησα, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπο που κρατά όρθια αυτή την οικονομία.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και γι’ αυτό δεν πρέπει να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις και να χρησιμοποιούνται ως αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.

Οι εποχικά εργαζόμενοι στα νησιά μας πρέπει να έχουν ουσιαστική και εκτεταμένη προστασία κατά τους μήνες που δεν μπορούν, αντικειμενικά, να εργαστούν.