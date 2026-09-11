«Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για μείωση του επιδόματος ανεργίας.

«Σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, δήλωσε: «δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες» και πως «το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση».

Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας.

Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».