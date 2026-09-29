Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο του Q-Mark & Assessment Literacy Forum.

η Glossomatheia, η ALTE (Association of Language Testers in Europe) και το Goethe-Institut οργανώνουν μια σημαντική θεσμική συνάντηση με κύριο αντικείμενο το πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων και πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 στο Goethe-Institut Athen, στο πλαίσιο του Q-Mark & Assessment Literacy Forum. Το Q-Mark & Assessment Literacy Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό διαλόγου για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και διαφανές πλαίσιο πιστοποίησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Εν μέσω έντονου δημόσιου διαλόγου για την διαφάνεια και την αξιοπιστία στην έκδοση των τίτλων σπουδών και των πιστοποιήσεων στη χώρα μας,και τοοργανώνουν μια σημαντική θεσμική συνάντηση με κύριο αντικείμενο το πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων και πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθείστο πλαίσιο του. Το Q-Mark & Assessment Literacy Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό διαλόγου για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και διαφανές πλαίσιο πιστοποίησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα.



Οι οργανωτές θα έχουν την τιμή να υποδεχθούν σε αυτό το forum εκπροσώπους της Πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων, της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου, πρεσβειών και θεσμικών φορέων. Στόχος είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για την ποιότητα, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των εξετάσεων ξένων γλωσσών, καθώς και για τις προϋποθέσεις ενός πλαισίου που διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση και την προστασία των υποψηφίων.



Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά και σε διαδικασίες επιλογής και μοριοδότησης προσωπικού. Η ποιότητα και η αξιοπιστία της πιστοποίησης αποτελούν, συνεπώς, ζήτημα με ευρύτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και θεσμικές διαστάσεις.



Την παρουσία τους έχουν ήδη επιβεβαιώσει ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος (Θάνος) Παπαϊωάννου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος, η Τομεάρχης Παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Ιωάννα Λαλιώτου, η Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Κία Καραβά καθώς και η Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Πέγκυ Αντωνάκου, ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού και τεχνολογικού κόσμου.



Στο Forum θα παραστούν επίσης εκπρόσωποι πρεσβειών, εκπαιδευτικών και θεσμικών φορέων και οργανισμών πιστοποίησης.