Αν κρατάμε δραστήριο τον εγκέφαλό μας, τον προστατεύουμε για τα επόμενα χρόνια.

Ένα «κλειδί» για τη βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου μας μακροπρόθεσμα είναι να τον κρατάμε «απασχολημένο». Υπάρχουν τρεις απλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό, σύμφωνα με έναν ειδικό.

Ο Ρίτσαρντ Σίμα, νευροεπιστήμονας και αρθρογράφος της Washington Post προτείνει τρεις τρόπους τόνωσης του εγκεφάλου μας και εξηγεί πώς βοηθούν.

Τα video games

Ορισμένα video games δράσης έχουν συνδεθεί με ταχύτερη εκμάθηση νέων γνωστικών δραστηριοτήτων, πιθανώς λόγω του γρήγορου ρυθμού των παιχνιδιών. Δημοφιλή παραδείγματα περιλαμβάνουν τα «Half-Life 2», «Quake» και «Splatoon».

Τα μυθιστορήματα

Μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι το διάβασμα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης. Ιδιαίτερα το διάβασμα μυθιστορημάτων μπορεί να έχει μοναδικά οφέλη. Μπορεί να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες και να διευρύνει τον τρόπο σκέψης, αναγκάζοντάς μας να κατανοήσουμε την οπτική γωνία διαφορετικών χαρακτήρων.

Οι ξένες γλώσσες

Έρευνες δείχνουν ότι αν γνωρίζουμε περισσότερες από μία γλώσσες, ο εγκέφαλός μας τις έχει «ενεργοποιημένες» συνεχώς, ακόμα και όταν δεν τις μιλάμε. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση αυτών που λέγονται και ακούγονται παρέχει πνευματική διέγερση, που κάνει τον εγκέφαλο πιο αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα.