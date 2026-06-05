«Έρχονται νέες, συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα που «παράγει» παράνομους τίτλους και πιστοποιήσεις» προαναγγέλλει η ΟΙΕΛΕ.

Με ικανοποίηση καταγράφεται η ένταση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ζήτημα των παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για τη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στον Εισαγγελέα η ΟΙΕΛΕ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η συντριπτική πλειονότητα της κοινής γνώμης επικροτεί τις πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα «κάθαρσης» ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις στο Δημόσιο και σε διευθυντικούς ρόλους θα αποδίδονται σε όσους διαθέτουν πραγματικά προσόντα και έχουν εργαστεί για την απόκτησή τους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ο οποίος έχει δείξει ενδιαφέρον για το ζήτημα και έχει ήδη πραγματοποιήσει σχετική συνάντηση με την Ομοσπονδία. Η στάση αυτή εκλαμβάνεται ως ένδειξη πρόθεσης για θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το πρόβλημα φαίνεται να έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, με καταγγελίες για πληθώρα τίτλων και πιστοποιήσεων που αποκτώνται χωρίς την αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που εγείρει ζητήματα αξιοπιστίας του συστήματος μοριοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθενται προτάσεις για αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων, με έμφαση στην ενίσχυση των ελέγχων και τη διασφάλιση της εγκυρότητας των προσόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ιδέα ειδικών εξετάσεων δεξιοτήτων υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ, αλλά και η επανεξέταση του βάρους που δίνεται σε ορισμένες πιστοποιήσεις, όπως ξένες γλώσσες και πληροφορική. Παράλληλα, τονίζεται ότι βασικό κριτήριο επιλογής προσωπικού θα πρέπει να παραμένει η προϋπηρεσία, χωρίς ωστόσο να καταργούνται πλήρως τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά και κοινωνικά προσόντα, τα οποία, όπως υποστηρίζεται, πρέπει να αξιολογούνται υπό αυστηρό έλεγχο. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου συνεχίζεται εδώ και χρόνια και ότι στο επόμενο διάστημα αναμένονται νέες εξελίξεις και αποκαλύψεις γύρω από το ζήτημα των παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι εντείνεται ο δημόσιος διάλογος για το σκάνδαλο των παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων για μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ιδιαίτερα μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στον Εισαγγελέα η Ομοσπονδία. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών επικροτεί την πρωτοβουλία της ΟΙΕΛΕ και ζητά να επέλθει επιτέλους κάθαρση, ισονομία, αξιοκρατία και διαφάνεια, ώστε με διορισμό στο δημόσιο και τοποθέτηση σε διευθυντικές θέσεις του κρατικού τομέα να ανταμείβονται οι πραγματικά άξιοι, όσες και όσοι εργάστηκαν σκληρά για να αποκτήσουν τα προσόντα τους. Οι ελάχιστοι (και σχεδόν πάντοτε) ανώνυμοι υβριστές της Ομοσπονδίας και του Προέδρου της, κάτοχοι των παράνομων τίτλων ή ιδιοκτήτες φορέων που μοιράζουν επί πληρωμή παράνομα «χαρτιά», είναι φανερό ότι τρέμουν εξελίξεις που θα βάλουν τέρμα σε ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης. Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ που από την πρώτη στιγμή έδειξε ενδιαφέρον για το ζήτημα και πραγματοποίησε σχετική συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ. Η βούλησή του για την ανάληψη πρωτοβουλιών γεννά αισιοδοξία πως θα ξεκινήσει θεσμικά η προσπάθεια να καταπολεμηθεί το βρώμικο κύκλωμα έκδοσης παράνομων/εικονικών τίτλων και πιστοποιήσεων και ελπίζουμε η πολιτεία να ανταποκριθεί με συγκεκριμένα μέτρα. Το φαινόμενο πλέον διογκώνεται και είναι, χωρίς υπερβολή, χιλιάδες πλέον οι κάτοχοι τίτλων και πιστοποιήσεων που έχουν κτηθεί με παράνομα μέσα. Κάτοχοι προσόντων (άρα και …μορίων) χωρίς να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα, χωρίς να έχουν συγγράψει εργασίες, χωρίς να κατέχουν τη γνώση για την οποία πιστοποιούνται. Η ΟΙΕΛΕ, προκειμένου να διαλυθούν αμφιβολίες που διασπείρουν διακδικτυακά τρολ και παράσιτα, ξεκαθαρίζει:

⦁ Είμαστε κάθετα ενάντιοι στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς (⦁ δείτε εδώ σχετική μας ανακοίνωση από το 2022). Οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία (ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές) έχουν δοκιμαστεί στην τάξη, οι νέοι απόφοιτοι πρέπει να πιστοποιούν την παιδαγωγική τους επάρκεια με πολύμηνη πρακτική δοκιμή, τον μοναδικό αξιόπιστο τρόπο για να κριθεί, αν είναι ικανοί να μπουν σε τάξη. Αυτό, άλλωστε, γίνεται στα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού. Ένας πτυχιούχος δεν χρειάζεται άλλη μία γραπτή δοκιμασία για να αποδείξει ότι είναι ικανός να διδάξει, πρέπει να το αποδείξει μέσα στην τάξη.

⦁ Αν δεν είναι εφικτή η συρρίκνωση της μοριοδότησης από πτυχία εξ αποστάσεως ή από πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής (χώροι όπου παρατηρείται ο μεγαλύτερος βαθμός ανομίας), να πραγματοποιεί ο ΑΣΕΠ ειδικές εξετάσεις δεξιοτήτων. Η πρόταση αυτή συζητήθηκε στη συνάντηση των Προέδρων ΑΣΕΠ και ΟΙΕΛΕ και έχει εφαρμοστεί διεθνώς. Ο ΑΣΕΠ, έχοντας την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, μπορεί και πρέπει να διοργανώσει εξειδικευμένες εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης ξένων γλωσσών, πληροφορικής, επιστημονικής επάρκειας για να διαπιστωθεί, για παράδειγμα, αν ο κάτοχος γνωρίζει να ανοίξει ένα Power Point, αν γνωρίζει επαρκώς, πχ, την ιταλική γλώσσα (μιας που μεγάλο μέρος των παράνομων τίτλων προέρχεται από ιταλικά πανεπιστήμια), αν κατέχει βασικές γνώσεις ειδικής αγωγής.

⦁ Βασικός πυλώνας επιλογής θα πρέπει να είναι, όπως συμβαίνει διεθνώς, η προϋπηρεσία. Ωστόσο, θα πρέπει να προσμετρώνται και τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά και κοινωνικά προσόντα και κριτήρια, υπό τον αυστηρό έλεγχο του ΑΣΕΠ. Διαφωνούμε με την πλήρη κατάργηση προσόντων, μόνο και μόνο επειδή το κράτος δεν βούλεται ή αδυνατεί να τα βάλει με τους «πειρατές» της εκπαίδευσης.

⦁ Η ΟΙΕΛΕ ασχολείται με το θέμα των παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων με συνέπεια από το 2005 και θα συνεχίσει. Δεν το πράττει για συντεχνιακούς λόγους, για να ευνοηθούν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Θυμίζουμε ότι έχουμε στραφεί πολλές φορές συνδικαλιστικά και νομικά κατά συναδέλφων μας, όταν έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον (καταδολίευση εξετάσεων, έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών, όπως έγινε με τα πλαστά πτυχία από ιδιωτικά ΤΕΕ πριν από 20 περίπου χρόνια). Άλλωστε, δυστυχώς, δεν είναι λίγοι και οι δικοί μας συνάδελφοι που έχουν εξαγοράσει «μαϊμού» πτυχία και προσόντα. Ουδείς αθώος του αίματος…

Τέλος, το επόμενο διάστημα έρχονται νέες, συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα που «παράγει» παράνομους τίτλους και πιστοποιήσεις. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται.