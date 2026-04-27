«Χυδαία κοροϊδία, χάνουμε τις δουλειές μας από ανθρώπους που εξαγοράζουν πτυχία» ξεσπούν οι γεωπόνοικαι ζητούν αξιοκρατία στους διορισμούς στο δημόσιο.

Το ζήτημα των προσόντων και της μοριοδότησης στον ΑΣΕΠ επανέρχεται στο προσκήνιο μέσω της καταγγελίας μερίδας γεωπόνων ΠΕ του Πίνακα 2Γ/2023, που θίγει το ζήτημα των παράνομων τίτλων σπουδών που αποκλείει μερίδα υποψηφίων από θέσεις εργασίας τις οποίες καταλαμβάνουν πρόσωπα με κατά παραγγελία μεταπτυχιακά. Όπως κατήγγειλαν στην ΟΙΕΛΕ πολλοί συνάδελφοί τους ««παραγγέλνουν» μεταπτυχιακά από συγκεκριμένα ιταλικά πανεπιστήμια και, χωρίς να γνωρίζουν γρυ ιταλικά, παίρνουν όχι μόνο τον τίτλο σπουδών αλλά και …βεβαίωση γνώσης της ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2!»

Στο μικροσκόπιο η αγοραπωλησία μορίων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη γλωσσομάθεια, καθώς οι γεωπόνοι υποστηρίζουν ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι συνοδεύονται από πιστοποιήσεις υψηλού επιπέδου (C2), οι οποίες αποδίδουν σημαντικά μόρια στον ΑΣΕΠ. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για «πλασματική ενίσχυση προσόντων» και ζητούν αυστηρότερο έλεγχο της εγκυρότητας των τίτλων που προσκομίζονται στους διαγωνισμούς. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το ισχύον πλαίσιο μοριοδότησης ενδέχεται να δημιουργεί ανισότητες μεταξύ υποψηφίων, καθώς τίτλοι διαφορετικής ποιότητας λαμβάνουν την ίδια τυπική αναγνώριση. Οι καταγγέλλοντες κάνουν λόγο για ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοκρατία. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική τους πορεία, καθώς – όπως αναφέρουν – υποψήφιοι με λιγότερο ουσιαστικά προσόντα ενδέχεται να προηγούνται λόγω μοριοδότησης τίτλων.

Οι γεωπόνοι ζητούν από την ΟΙΕΛΕ να αναδείξει το ζήτημα και να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο για την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών και τη διαδικασία αναγνώρισής τους. Παράλληλα, προτείνουν ενίσχυση των ελέγχων και αυστηρότερα κριτήρια για τη μοριοδότηση μεταπτυχιακών και ξενόγλωσσων πιστοποιήσεων. Στόχος, όπως τονίζουν, είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα προσλήψεων και η εξασφάλιση ίσων όρων συμμετοχής για όλους τους υποψηφίους.

«Δεν είμαστε κοροϊδάκια του πίνακα - Δεν θα δεχθούμε να χάσουμε τις δουλειές μας»

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά «είναι προς τιμήν του ΔΟΑΤΑΠ που στάθηκε όρθιος και προσπάθησε να ακυρώσει αυτή την αγοραπωλησία μορίων. Είναι όμως εξοργιστικό να βλέπουμε δικαστικές αποφάσεις να βαφτίζουν «σύγκλιση με την Ε.Ε.» την εμπορευματοποίηση των πτυχίων. Δεν είμαστε κοροϊδάκια του πίνακα. Δεν θα δεχθούμε να χάσουμε τις δουλειές μας και το μέλλον μας επειδή κάποιοι επέλεξαν τη σύντομη οδό της συναλλαγής κάτω από το τραπέζι.»

Χαρακτηριστική και η δήλωση του προέδρου της ΟΙΕΛΕ Γιώργου Χριστόπουλου που σημειώνει για το ζήτημα ότι «3 ολόκληρους μήνες προσπαθούμε να αναδείξουμε και να πιέσουμε πολιτεία και δικαιοσύνη να ασχοληθούν με το τεράστιο σκάνδαλο της έκδοσης χιλιάδων "μαϊμού" (δεν μου φταίνε και τα γλυκύτατα ζωάκια σε κάτι...) μεταπτυχιακών και πιστοποιήσεων για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ και για μισθολογική/βαθμολογική εξέλιξη στο δημόσιο. Λαμβάνουμε σχεδόν καθημερινά πολλά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μηνύματα πολιτών που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Δίνουμε στη δημοσιότητα την οργισμένη επιστολή μιας ομάδας γεωπόνων που καταγγέλλουν όργιο εξαγοράς ψεύτικων μεταπτυχιακών από συγκεκριμένα ιταλικά πανεπιστήμια που μάλιστα δίνουν και βεβαίωση γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C2. Μιλούν για χυδαία κοροϊδία και διαμαρτύρονται που κάποιοι επιτήδειοι κυριολεκτικά κλέβουν τις δουλειές και την αξιοπρέπειά τους.

Κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας, εισαγγελείς, ακούτε; Μάλλον όχι...»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιστολή των γεωπόνων στην ΟΙΕΛΕ

«Αξιότιμοι κύριοι της Ομοσπονδίας,

Ως ομάδα Γεωπόνων ΠΕ του Πίνακα 2Γ/2023, απευθυνόμαστε σε εσάς με αίσθημα δικαίας αγανάκτησης. Καταγγέλλουμε την κατάπτυστη και προκλητική μεθόδευση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια της Πολιτείας: τη μαζική «αγορά» τίτλων από ιταλικά πανεπιστήμια-μηχανισμούς (τύπου Pegaso, Napolis κ.α.), η οποία απειλεί να τινάξει στον αέρα την αξιοκρατία στον επερχόμενο Πίνακα 2Γ/2026.

Είναι πλέον κοινό μυστικό ότι στρατιές «υποψηφίων», πολλοί εξ αυτών γνωστοί και συνάδελφοί μας, εμφανίζονται ξαφνικά ως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, έχοντας ως «δώρο» την ιταλική γλώσσα σε επίπεδο C2 (Native Speaker). Πρόκειται για μια χυδαία κοροϊδία. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ούτε "Buongiorno", που δεν έχουν κάτσει ποτέ σε θρανίο για να μάθουν τη γλώσσα, που δεν κατείχαν ποτέ κανένα κατώτερο πτυχίο, βαφτίζονται εν μία νυκτί «άριστοι γνώστες» της ιταλικής με μοναδικό προσόν την έγκαιρη καταβολή των δόσεων. Συγκεκριμένα, σας καλούμε να αναδείξετε τα εξής:

⦁ Η Απάτη της Γλωσσομάθειας: Κανένας από αυτούς τους «τίτλους» δεν αποκτήθηκε μετά από διετή παραμονή και σπουδές στην Ιταλία, όπως θα απαιτούσε η κοινή λογική για ένα επίπεδο C2. Αντίθετα, «σπούδασαν» για μόλις ένα χρόνο από τον καναπέ τους, σε αμφιλεγόμενες πλατφόρμες με πρόχειρα μεταφρασμένο υλικό, χωρίς καμία ουσιαστική αξιολόγηση. Τονίζουμε ότι ουδέποτε έδωσαν εξετάσεις πριν την είσοδό τους, ούτε τους ζητήθηκε κανένα απολύτως πτυχίο, έστω και κατώτερο, πριν την εγγραφή τους. Στην ουσία, και ο ίδιος ο μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί ένα απόλυτο φιάσκο, από τη στιγμή που η υποτιθέμενη ιταλική παρακολούθηση είναι ολική απάτη και φιάσκο.

⦁ Το Εμπαιγμό των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Εμείς, που φοιτήσαμε σε Ελληνικά Πανεπιστήμια με κόπο και περηφάνια, υποχρεωθήκαμε να κατέχουμε ήδη Proficiency (C2) για να γίνουμε δεκτοί σε μεταπτυχιακό. Στην Ιταλία των «ευκαιριών», το C2 το παίρνεις βγαίνοντας, χωρίς να έχεις δώσει ούτε μία εξέταση που να αποδεικνύει ότι κατέχεις τη γλώσσα σε επίπεδο φυσικού ομιλητή.

⦁ Η Βιομηχανία των Platform-Degrees: Καταγγέλλουμε ότι στις περιβόητες εξετάσεις (π.χ. στο μεταπτυχιακό της Τεχνητής Νοημοσύνης που «αγόρασαν» μαζικά), οι απαντήσεις δίνονταν έτοιμες. Οι «φοιτητές» απλώς τις περνούσαν από το Google Translate και τις προωθούσαν. Το δε καλοκαίρι, η μόνη οδηγία που έλαβαν για τη «μεταπτυχιακή εργασία» στη Θεσσαλονίκη ήταν: «Βάλτε την τελευταία δόση και μην έρχεστε καθόλου».

⦁ Η Ηθική και Επαγγελματική Εξόντωση: Είναι ντροπή για την κυβέρνηση και το εκπαιδευτικό σύστημα να επιτρέπουν σε αυτά τα άτομα να μπαίνουν «σφήνα» στους πίνακες με 7 χαριστικά μόρια ξένης γλώσσας, προσπερνώντας ανθρώπους που οργώνουν την Ελλάδα για να καλύψουν κενά, με μόνο εφόδιο το μεράκι και την τίμια ακαδημαϊκή τους πορεία.

Είναι προς τιμήν του ΔΟΑΤΑΠ που στάθηκε όρθιος και προσπάθησε να ακυρώσει αυτή την αγοραπωλησία μορίων. Είναι όμως εξοργιστικό να βλέπουμε δικαστικές αποφάσεις να βαφτίζουν «σύγκλιση με την Ε.Ε.» την εμπορευματοποίηση των πτυχίων.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Δεν θα δεχθούμε να χάσουμε τις δουλειές μας και το μέλλον μας επειδή κάποιοι επέλεξαν τη σύντομη οδό της συναλλαγής κάτω από το τραπέζι.

Ζητούμε από την ΟΙΕΛΕ να σταθεί στο πλευρό μας, να καταγγείλει αυτούς τους μηχανισμούς παραγωγής τίτλων, όπως ήδη πράττει, και να ζητήσει την άμεση εξαίρεση της γλωσσικής μοριοδότησης από μεταπτυχιακά που δεν προϋποθέτουν αποδεδειγμένη, πολυετή φυσική παρουσία στη χώρα έκδοσης του τίτλου.

Με οργή και αξίωση για δικαιοσύνη,

Ομάδα Γεωπόνων ΠΕ

(Πίνακας 2Γ/2023)»