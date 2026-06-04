Για την πλήρωση 51 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην επιτροπή ανταγωνισμού.

Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr) Ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ1/2025, για την πλήρωση συνολικά πενήντα μίας (51) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέχρι και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00.