Προγραμματίζονται περίπου 10.000 διορισμοί μονίμων δασκάλων και καθηγητών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Ενόψει των νέων διορισμών εκπαιδευτικών εκδόθηκε ΦΕΚ από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας όπου περιγράφονται τα νέα πτυχία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) που αναγνωρίζονται ως προσόντα διορισμού για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης ανά κλάδο και αφορούν συγκεκριμένα τμήματα και έτη εισαγωγής.

Στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων:

α. Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για αποφοίτους οι οποίοι εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,

β. πτυχίο Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας, με κατεύθυνση Φιλολογίας ή Ιστορίας ή Ανθρωπολογίας, για αποφοίτους του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Στον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών:

α. Πτυχίο Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αποφοίτους οι οποίοι εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, κατεύθυνσης «Εικαστικών», με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών μαθημάτων για τη διδασκαλία της τέχνης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

β. πτυχίο Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατεύθυνσης «Νέα Μέσα Εικαστικών Τεχνών».

Στον κλάδο ΠΕ41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης:

α. Πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αποφοίτους οι οποίοι εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως και το 2002-2003, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών,

β. πτυχίο Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αποφοίτους οι οποίοι εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών,

γ. πτυχίο Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αποφοίτους οι οποίοι εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005 και 2005-2006, κατεύθυνσης «Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης».

Στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας:

α. Πτυχίο Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

β. πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, για αποφοίτους οι οποίοι εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.

Στον κλάδο ΠΕ88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος, ειδικότητα ΠΕ88.04 Διατροφής :

Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Τ.Ε.Τ.Δ.) της Σχολής Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ