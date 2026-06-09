«Τα μέτρα που πήραμε στις επενδύσεις από το 2022 και μετά έχουν κάνει να βιώσουμε την επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή 12% λιγότερο», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Για τον ανασχηματισμό, την ελληνική οικονομία και τις διεθνείς εξελίξεις μίλησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Για τον μίνι ανασχηματισμό της Δευτέρας ανέφερε πως «το σκεπτικό του πρωθυπουργού είναι πως θα κάνουμε την κυβέρνηση να δουλεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Υπό αυτή την έννοια καλύψαμε συγκεκριμένες ανάγκες που υπήρξαν, ενώ σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας».

«Οι εξαγωγές είναι περισσότερες από τις εισαγωγές»

Για την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις είπε πως "η λέξη - κλειδί για την οικονομία της χώρας μας είναι η λέξη «αντοχή». «Τρέχουμε με 2% ενώ στην Ευρώπη είμαστε στα μισά και λίγο πιο κάτω. Σημαντικός παράγοντας οι επενδύσεις τρέχουν με 12%, αλλά και οι εξαγωγές πιο γρήγορα από τις εισαγωγές, ενώ σημαντική είναι και η επίδραση των πρόσφατων μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εφαρμόστηκαν από τις αρχές της χρονιάς, όλα αυτά μαζί αύξησαν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», είπε.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης «στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin όλα αυτά τα ζητήματα τα παρακολουθούμε από κοντά για να είμαστε σε θέση να παρεμβαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε τις οικονομίες μας».

«Στοχευμένες ενέργειες για τη συγκράτηση των τιμών»

Ακόμη επεσήμανε πως στην κυβέρνηση «κάνουμε δύο πράγματα: προσπαθούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές ανάμεσα σε άλλα, από την επιδότηση στο diesel,την επιδότηση στα λιπάσματα, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί με τις οικογένειες με παιδιά. Αυτό από τη μία και από την άλλη φέρνουμε μόνιμα μέτρα, γιατί αυτά διαρκούν περισσότερα. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Αλλάξαμε τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα, με βάση το πόσα παιδιά έχεις, με βάση το ποια είναι η ηλικία σου αλλά και ανάλογα με το που μένεις».

«Τεράστια η επίδραση των επενδύσεων, σε μία πρόσφατη μελέτη αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που πήραμε στις επενδύσεις από το 2022 και μετά έχουν κάνει να βιώσουμε την επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή 12% λιγότερο, ενώ βελτιώνονται και οι μισθοί και χαρακτηριστικό είναι ότι ανεργία κοντεύει να "χτυπήσει" ιστορικό χαμηλό» είπε ακόμη ο κ. Πιερρακάκης

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Στενά του Ορμούζ

Για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ είπε πως " υπάρχει μία έμμεση επίδραση στο ράφι για τον καταναλωτή και θα γίνουν κι άλλες παρεμβάσεις αν δούμε ότι η κρίση βαθαίνει.

Νέα μέτρα και εξωδικαστικός μηχανισμός

Για τα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη ο κ. Πιερρακάκης είπε χαρακτηριστικά πως «νέα μέτρα θα νομοθετηθούν μέσα στον Ιούνιο και δεν είναι μόνο ένα μέτρο».

Σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ανέφερε πως «μετατρέπεται σε ένα εργαλείο με το οποίο γίνεται μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερη δόση και θα δημιουργηθεί φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων από το φθινόπωρο».

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