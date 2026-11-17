Κλάδο ΠΕ Κινηματογράφου ζητά το ΑΠΘ – «Οι υποσχέσεις πρέπει επιτέλους να γίνουν νόμος».

Την άμεση δημιουργία εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου ζητά το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ καταγγέλλοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των αποφοίτων του από τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών στη δημόσια εκπαίδευση.

Με ομόφωνο ψήφισμά της, η Συνέλευση του Τμήματος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της, καθώς το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 5 Νοεμβρίου, δεν περιλαμβάνει ούτε αυτή τη φορά τη σύσταση του συγκεκριμένου κλάδου. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2019, παρά το γεγονός ότι η αρμόδια Επιτροπή Ένταξης Πτυχιούχων σε Κλάδους Εκπαιδευτικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είχε εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για τη δημιουργία του.

Όπως επισημαίνει το Τμήμα, επί επτά χρόνια διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου διαβεβαίωναν ότι η σχετική ρύθμιση ήταν έτοιμη προς υπογραφή, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει η υλοποίησή της.

Μάλιστα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 είχε αποσταλεί σχετικό έγγραφο στην υπουργό Παιδείας, με κοινοποίηση στους υφυπουργούς και την Πρυτανεία του ΑΠΘ, στο οποίο παρουσιάζονταν οι διαδικασίες που είχαν ολοκληρωθεί και ζητούνταν η άμεση επίλυση του ζητήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το ψήφισμα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά, δεν έχει δοθεί καμία απάντηση.

Γιατί ζητούν τη δημιουργία του νέου κλάδου

Το Τμήμα Κινηματογράφου υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο διδάσκεται ήδη στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, ωστόσο οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών Τμημάτων Κινηματογράφου μπορούν να εργαστούν σε αυτά μόνο ως ωρομίσθιοι, υποβάλλοντας κάθε χρόνο εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά. Την ίδια στιγμή, ειδικότητες όπως η Μουσική, τα Εικαστικά και η Θεατρική Αγωγή διαθέτουν εδώ και δεκαετίες αντίστοιχους εκπαιδευτικούς κλάδους. Αντίθετα, οι πτυχιούχοι Κινηματογράφου, παρά την εξειδίκευση και την παιδαγωγική τους κατάρτιση, εξακολουθούν να μην έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών.

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Παράλληλα, το ΑΠΘ αναφέρει ότι η ανάγκη για κινηματογραφική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ενδεικτικό είναι ότι στο πανελλαδικό κάλεσμα του Δικτύου Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 250 σχολεία. Σύμφωνα με το Τμήμα, η κινηματογραφική παιδεία συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της αισθητικής αγωγής, της πολιτισμικής γνώσης, της συνεργασίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η οπτικοακουστική πληροφορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους.

Τι ζητά το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ

Με το ψήφισμά του, το Τμήμα ζητά από το υπουργείο Παιδείας να συμπεριλάβει στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο διάταξη για τη σύσταση του κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου, σύμφωνα με τη θετική εισήγηση του ΙΕΠ, και την ένταξη σε αυτόν των αποφοίτων του. Επιπλέον, διεκδικεί την ένταξη του νέου κλάδου στις διαδικασίες διορισμών και προσλήψεων, την άμεση προκήρυξη οργανικών θέσεων, αρχικά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και την ενσωμάτωση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ζητά, επίσης, γραπτή απάντηση στο έγγραφο που είχε αποστείλει τον Σεπτέμβριο του 2025 και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, με συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

«Οι υποσχέσεις πρέπει επιτέλους να γίνουν νόμος», τονίζεται στο ψήφισμα, με το Τμήμα να ξεκαθαρίζει ότι θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και σε κάθε πρόσφορη θεσμική ενέργεια μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του. «Ο χρόνος των αναμονών έχει εξαντληθεί», καταλήγει η ανακοίνωση, η οποία κατατίθεται και στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου, που ολοκληρώνεται στις 19 Νοεμβρίου.