Συννεφιά, σκόνη και ασθενείς βροχές στα δυτικά - Τι προβλέπεται για Αττική και Θεσσαλονίκη

Με ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες, κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και αισθητή την παρουσία αφρικανικής σκόνης αναμένεται να κυλήσει η σημερινή μέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη Χριστίνα Ρήγου, το σκηνικό του καιρού θα περιλαμβάνει ασθενή τοπικά φαινόμενα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες λόγω ομίχλης.

Πιο αναλυτικά, αραιές νεφώσεις θα επικρατήσουν την Τρίτη στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Πιο πυκνή συννεφιά κατά διαστήματα, συνοδευόμενη από τοπικές βροχές περιορισμένης έκτασης, αναμένεται στα δυτικά ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός στις περιοχές αυτές θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα είναι αισθητή στην ατμόσφαιρα, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές - νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.

Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές, με τοπικούς σχηματισμούς ομίχλης νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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Θεσσαλονίκη: Ο καιρός θα κυλήσει με αραιές νεφώσεις, αλλά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες εξαιτίας ομίχλης. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ, με τον υδράργυρο να κινείται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.