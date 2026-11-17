Η Ευρώπη βρίσκεται πιο πίσω από την Κίνα και τις ΗΠΑ, αλλά υπάρχει αρκετή ζύμωση για την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης.

Ο παγκόσμιος στόλος Robotaxi έφτασε περίπου τα 8.000 οχήματα, ενώ δραστηριοποιείται σε 20 πόλεις παγκοσμίως με τις εμπορικές υπηρεσίες να συγκεντρώνονται κυρίως στις ΗΠΑ και την Κίνα. Αυτόνομα ταξί κυκλοφορούν επίσης στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεκινήσει δοκιμές αυτόνομων ταξί, αλλά η εμπορική ανάπτυξη παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η Waymo έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς παίκτες στον συγκεκριμένο τομέα στις ΗΠΑ, καθώς τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι προσφέρει πλήρως αυτόνομες διαδρομές σε 14 πόλεις. Από την άλλη, η Κίνα αποτελεί έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ. Η Baidu ανακοίνωσε ότι τον Φεβρουάριο του 2026 οι συνολικές διαδρομές που είχε πραγματοποιήσει η υπηρεσία Apollo Go ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια. Μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2025 η εταιρεία πραγματοποίησε πλήρως αυτόνομες λειτουργίες στις κινεζικές πόλεις όπου δραστηριοποιείται, μεταξύ αυτών το Πεκίνο, η Σαγκάη, η Σενζέν, η Γουχάν και η Τσενγκντού. Η Baidu διαθέτει πλέον και ειδικά σχεδιασμένο όχημα Robotaxi, το Apollo RT6, χωρίς παραδοσιακό τιμόνι.

Στις 30 Μαρτίου 2026, η Αρχή Οδικών Μεταφορών του Ντουμπάι ανακοίνωσε την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας αυτόνομων ταξί στις περιοχές Umm Suqeim και Jumeirah.

Πίσω η Ευρώπη

Η Ευρώπη βρίσκεται πιο πίσω από την Κίνα και τις ΗΠΑ, αλλά υπάρχει αρκετή ζύμωση για την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης. Στο Ζάγκρεμπ τον προηγούμενο Σεπτέμβριο οι Pony.ai και Verne ξεκίνησαν δοκιμαστικές διαδρομές με επιβάτες, χωρίς οδηγό, σε δημόσιους δρόμους, απόστασης περίπου 22 χιλιομέτρων. Στη Ζυρίχη η WeRide και η Uber ανακοίνωσαν σχέδιο εμπορικής λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων, ενώ στο Λονδίνο εμφανίζονται νέες υπηρεσίες αυτόνομης μετακίνησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τελευταία έρευνα της McKinsey που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, όπου σύμφωνα με τα σενάρια της εταιρείας, η παγκόσμια αγορά κοινόχρηστων αυτόνομων οχημάτων μπορεί να φτάσει τα 190-430 δισ. δολάρια μέχρι το 2035. Ο παγκόσμιος στόλος μπορεί να φτάσει τα 1 έως 2,5 εκατομμύρια οχήματα, ενώ το κόστος μετακίνησης ανά μίλι θα μπορούσε να μειωθεί σχεδόν κατά 80% μέχρι το 2035. Φυσικά πρόκειται για σενάρια αγοράς και όχι για βεβαιωμένες προβλέψεις.

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Ωστόσο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας επισημαίνει ότι το 2025 περίπου τα μισά νέα αυτοκίνητα παγκοσμίως διέθεταν συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Είναι το επίπεδο όπου το αυτοκίνητο επιταχύνει, φρενάρει και στρίβει, αλλά ο οδηγός επιβλέπει συνεχώς, έχοντας τα χέρια του στο τιμόνι και κοιτώντας το δρόμο. Αντίθετα, τα εμπορικά Robotaxi λειτουργούν ήδη με τεχνολογία Level 4, όπου το αυτοκίνητο κινείται αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση μέσα σε καθορισμένες συνθήκες και περιοχές. Υπάρχει και το ενδιάμεσο επίπεδο (3) όπου το αυτοκίνητο αναλαμβάνει την οδήγηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η νομοθεσία και οι εγκρίσεις διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών, γεγονός που δυσκολεύει την επέκταση των υπηρεσιών από τη μία χώρα στην άλλη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ