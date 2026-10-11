Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας.

Τρόμος επικράτησε τα ξημερώματα της Κυριακής 11/10 στην παραλία του Βόλου όταν μια ομάδα νεαρών σταμάτησε ένα ταξί και ξυλοκόπησε τόσο τον οδηγό όσο και τους επιβάτες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το The Newspaper, οι νεαροί περικύκλωσαν το ταξί και κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, επιτέθηκαν στους επιβάτες, χτυπώντας τους επανειλημμένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ώρες πριν είχαν διαπληκτιστεί σε νυχτερινό κέντρο.

Η επίθεση σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αργοναυτών και Κοραή και φέρεται να ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η κινητοποίηση ασθενοφόρου, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο περιστατικό ενεπλάκη και το Λιμενικό σώμα, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση, καθώς και την ταυτότητα των νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.