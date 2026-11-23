Ο μαθητής αναζητούσε βίντεο από προηγούμενες επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία, καθώς και πληροφορίες για τα όπλα που είχαν χρησιμοποιηθεί.

Σοκαριστικές είναι οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του 14χρονου από την Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, με στόχο να εκδικηθεί μαθητές που, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, τον υπέβαλλαν συστηματικά σε bullying.

Ο ανήλικος φέρεται να είχε οργανώσει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα δημοσιοποιούσε την επίθεση, καθώς σκόπευε να καταγράψει τις πράξεις του σε βίντεο, να το αναρτήσει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια να παραδοθεί στις Αρχές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κινητοποίηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, η οποία ενημερώθηκε από ξένες υπηρεσίες για τις ανησυχητικές αναρτήσεις του 14χρονου στην πλατφόρμα Telegram. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μαθητής είχε εκφράσει μέσα στο 2026 την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επίθεση με όπλο σε σχολικές μονάδες της Ηπείρου, όπου φοιτούσαν ανήλικοι τους οποίους θεωρούσε υπεύθυνους για τον εκφοβισμό που βίωνε.

Η ειδοποίηση των ελληνικών Αρχών οδήγησε στην έναρξη έρευνας, η οποία κατέληξε σε μικρό χωριό της Ηπείρου και στο σπίτι του ανηλίκου, αποτρέποντας την υλοποίηση του σχεδίου που φέρεται να προετοίμαζε.

Το σχέδιο του 14χρονου και οι αναζητήσεις για όπλα

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι ο μαθητής είχε ήδη προμηθευτεί ένα μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου και έκρυβε σε χρηματοκιβώτιο μέσα στο δωμάτιό του. Ο ίδιος φέρεται να είχε δικαιολογήσει την αγορά του, υποστηρίζοντας ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα.

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Παράλληλα, αναζητούσε μέσω Telegram και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρόπο να αποκτήσει πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε κατά την κατάθεσή του, στόχος του ήταν να εκδικηθεί περίπου 10 με 15 μαθητές, τους οποίους κατηγόρησε ότι τον κακοποιούσαν σωματικά και λεκτικά. Όπως υποστήριξε, κάθε φορά που τους συναντούσε δεχόταν προσβολές, χτυπήματα και εξευτελιστική συμπεριφορά, ενώ ορισμένοι του πετούσαν αντικείμενα.

Το σχέδιο που φέρεται να είχε καταστρώσει περιλάμβανε την απόκτηση όπλου, την πραγματοποίηση επιθέσεων σε περισσότερα από ένα σχολεία, την καταγραφή τους σε βίντεο και τη δημοσιοποίηση του υλικού στο διαδίκτυο, πριν παραδοθεί στην αστυνομία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα ευρήματα από τη διαδικτυακή δραστηριότητα του ανηλίκου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζητούσε βίντεο από προηγούμενες επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία, καθώς και πληροφορίες για τα όπλα που είχαν χρησιμοποιηθεί.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχε απευθύνει ερωτήσεις στο ChatGPT σχετικά με παλαιότερα περιστατικά σχολικών επιθέσεων.

ΕΛ.ΑΣ.: «Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη το παιδί»

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για την πρώτη περίπτωση ανάλογου χαρακτήρα που καλούνται να διαχειριστούν οι αστυνομικές Αρχές.

Όπως διευκρίνισε, ο 14χρονος δεν συνελήφθη, ενώ με εισαγγελική εντολή διατάχθηκε η συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

«Δεν συνελήφθη ακριβώς. Ο εισαγγελέας επειδή ακριβώς αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό του εκφοβισμού, διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού. Θα παρέμβουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες για να συνδράμουν. Εδώ πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί για να δούμε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι θα ακολουθήσει έρευνα και για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.

«Ο εντοπισμός των ατόμων που έκαναν bullying είναι μια διαδικασία που θα γίνει στη συνέχεια. Έτσι και αλλιώς υπάρχει εγκληματική πράξη. Ο ανήλικος προφανώς έχει αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά και συγκεκριμένες καταστάσεις κάτω από τις οποίες ένιωσε εκφοβισμένος», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn2d65oe5kk1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο πατέρας είχε απευθυνθεί στην αστυνομία ζητώντας βοήθεια

Μια ακόμη σημαντική διάσταση της υπόθεσης αφορά τις προσπάθειες του πατέρα να αναζητήσει βοήθεια για τον γιο του, αρκετό καιρό πριν αποκαλυφθεί το σχέδιο της επίθεσης.

Οι γονείς του 14χρονου είναι χωρισμένοι, με το παιδί να διαμένει μαζί με τη μητέρα του σε κοντινή πόλη. Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο γονείς φέρονται να διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και καθημερινή επικοινωνία, ενώ ο ανήλικος περνούσε τα καλοκαίρια με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με την κατάθεση του τελευταίου, η συμπεριφορά του γιου του είχε αλλάξει αισθητά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ο 14χρονος παρουσίαζε έντονο εκνευρισμό, περνούσε πολλές ώρες χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο και συχνά παρέμενε ξύπνιος μέχρι αργά τη νύχτα.

Μάλιστα, κάποια στιγμή έγινε γνωστό στην τοπική κοινωνία ότι ο μαθητής είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα, ο οποίος του είχε υποσχεθεί ότι θα του εξασφάλιζε όπλο. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να τον εξαπάτησε, χωρίς να του παραδώσει τίποτα.

Όταν ο πατέρας πληροφορήθηκε το περιστατικό και ζήτησε εξηγήσεις, ο ανήλικος παραδέχθηκε ότι είχε επιχειρήσει να αγοράσει όπλο, ισχυριζόμενος όμως ότι το ήθελε για σκοποβολή στην ύπαιθρο.

Ανησυχώντας για τη συμπεριφορά του παιδιού, ο πατέρας αποφάσισε να τον συνοδεύσει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ζητώντας τη συνδρομή των αστυνομικών. Η επίσκεψη αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε πραγματοποιηθεί προτού ξεκινήσει η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής με αφετηρία τις αναρτήσεις στο Telegram.

Παρά την παρέμβαση του πατέρα, ο 14χρονος φέρεται να συνέχισε να αναζητά τρόπους για να υλοποιήσει το σχέδιό του.