Στη δημοσιότητα έχουν δοθεί σχεδόν όλα τα αρχεία του παιχνιδιού, ωστόσο απουσιάζει το βασικό αρχείο που απαιτείται για την εκτέλεσή του. Ο Cyberleek υποστηρίζει ότι θα το δημοσιοποιήσει σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, εφόσον το κρυπτονόμισμά του φτάσει σε κεφαλαιοποίηση τα 15 εκατ. δολάρια.

Μια διαρροή της έκδοσης του GTA 6 για Xbox έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του παιχνιδιού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC) μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Ωστόσο, εξακολουθεί να απουσιάζει ένα βασικό αρχείο που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του.

Το GTA 6 έχει τύχει εντυπωσιακής υποδοχής από τους gamers σε όλο τον κόσμο, καταρρίπτοντας ρεκόρ πωλήσεων και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη κυκλοφορία παιχνιδιού στην ιστορία. Ωστόσο, καθώς μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμο μόνο για κονσόλες, οι χρήστες PC δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να παίξουν.

Η Rockstar δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ημερομηνία κυκλοφορίας για PC, αν και αυτή αναμένεται στις αρχές του 2027. Η πρόσφατη διαρροή, ωστόσο, έχει πυροδοτήσει σενάρια ότι το παιχνίδι θα μπορούσε να λειτουργήσει σε υπολογιστές πολύ νωρίτερα.

Η διαρροή

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο X, ένας χρήστης με το ψευδώνυμο Cyberleek, ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει και στο παρελθόν μη ανακοινωμένες πληροφορίες για το GTA 6, φέρεται να διέρρευσε στο διαδίκτυο σχεδόν ολόκληρη την έκδοση του παιχνιδιού για Xbox.

Στη δημοσιότητα έχουν δοθεί σχεδόν όλα τα αρχεία του παιχνιδιού, ωστόσο απουσιάζει το βασικό αρχείο που απαιτείται για την εκτέλεσή του. Ο Cyberleek υποστηρίζει ότι θα το δημοσιοποιήσει σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, εφόσον το κρυπτονόμισμά του φτάσει σε κεφαλαιοποίηση τα 15 εκατ. δολάρια.

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Η ομάδα κυβερνοασφάλειας VX Underground εξέτασε τα αρχεία και δήλωσε ότι εντόπισε στοιχεία του παιχνιδιού, εκτιμώντας ότι η διαρροή είναι αυθεντική. Παράλληλα, διατύπωσε την εκτίμηση ότι το παιχνίδι θα μπορούσε να λειτουργήσει σε PC, εφόσον δημοσιοποιηθεί και το βασικό αρχείο εκτέλεσης. Άλλος χρήστης του X επισήμανε ότι λείπουν και ορισμένα αρχεία συστήματος, τα οποία ενδεχομένως να μπορούν να αναπληρωθούν.

Το ενδιαφέρον των ειδικών που ασχολούνται με την τροποποίηση και προσαρμογή παιχνιδιών (modding) στρέφεται στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί η έκδοση του Xbox. Όπως εξήγησε ο δημιουργός τροποποιήσεων παιχνιδιών OptiJuegos, η συγκεκριμένη έκδοση βασίζεται σε μια πλατφόρμα που έχει κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά με τα Windows. Αυτό ενδέχεται να διευκολύνει την προσαρμογή της ώστε να λειτουργεί σε υπολογιστές, χωρίς να χρειάζεται να ξαναγραφτεί από την αρχή μεγάλο μέρος του κώδικα.

Ο Cyberleek υποστηρίζει ότι οι δημιουργοί τροποποιήσεων θα καταφέρουν να κάνουν το παιχνίδι να λειτουργεί σε PC «μέσα σε μία εβδομάδα». Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το βασικό αρχείο εκτέλεσης εξακολουθεί να απουσιάζει και μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί ανεξάρτητη απόδειξη ότι η έκδοση που διέρρευσε μπορεί να λειτουργήσει ως ολοκληρωμένο παιχνίδι σε υπολογιστή.

Η Rockstar έχει καταστήσει σαφές ότι θα αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη σοβαρότητα κάθε απόπειρα παράνομης μεταφοράς του GTA 6 σε PC ή δημιουργίας αντιγράφου του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικών ενεργειών.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την ανάπτυξη της επίσημης έκδοσης του παιχνιδιού για PC, λόγω των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων που διευκολύνουν την προσαρμογή παιχνιδιών από κονσόλες σε υπολογιστές.

Με πληροφορίες από tweaktown.com