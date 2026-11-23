Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας διεθνές δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και αρνητικά σχόλια.

Μια αξιοσημείωτη προσπάθεια να υποβαθμίσει την γκάφα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρότρυνε τους παππούδες και τις γιαγιάδες που έλαβαν το επίδομα των 400 ευρώ να αγοράσουν το νέο GTA VI στα εγγόνια τους, έκανε ο Δημήτρης Οικονόμου στον ΣΚΑΪ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βιντεοπαιχνίδι προορίζεται για ενήλικες, καθώς περιλαμβάνει σκηνές έντονης βίας, χυδαία γλώσσα, αναφορές σε ναρκωτικά κ.ά.

Ο δημοσιογράφος απέδωσε το επίμαχο βίντεο σε διάθεση «χαβαλέ», ενώ, απευθυνόμενος στον Κώστα Τσουκαλά του ΠΑΣΟΚ, επιχείρησε να δικαιολογήσει την επιλογή του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι κάτι αντίστοιχο έχουν κάνει και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 07:23'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn2f7vvpfkbd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μόνο που υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά, την οποία παρέλειψε να αναφέρει. Πράγματι, πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός πρόεδρος, έχουν χρησιμοποιήσει την αισθητική του Grand Theft Auto σε βίντεο ή αναρτήσεις τους. Άλλο, όμως, να αξιοποιείς την εικόνα ενός δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού για επικοινωνιακούς σκοπούς και εντελώς διαφορετικό να προτείνεις την αγορά του ως χριστουγεννιάτικου δώρου για εγγόνια, χωρίς καμία αναφορά στην ηλικιακή καταλληλότητά του.

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Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας διεθνές δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και αρνητικά σχόλια. Με την υπόθεση ασχολήθηκαν, μεταξύ άλλων, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, το ιταλικό ANSA και η εφημερίδα La Repubblica, αναδεικνύοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού στο GTA VI.

Μ. Καλ.