«Από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει την 8η μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων στην ΕΕ, μετά τον πληθωρισμό, ύψους 22%, όταν ο μέσος όρος μεταβολής των εισοδημάτων στην ΕΕ αυτά τα 6 χρόνια ήταν 14%», αναφέρει ο Άκης Σκέρτσος.

Tη σύγκριση των στοιχείων της Eurostat για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ευρωπαίων πολιτών, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα για την πορεία των ελληνικών εισοδημάτων διαφοροποιείται σημαντικά όταν η σύγκριση γίνεται με αφετηρία το 2019 αντί του 2010.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας, το γράφημα της έρευνας EU-SILC της Eurostat που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και παρουσιάζει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς τη μεταβολή του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος από το 2010, αποτυπώνει τον ρυθμό μεταβολής των εισοδημάτων και όχι το πραγματικό εισοδηματικό επίπεδο κάθε χώρας.

«Μας δείχνει, με σημείο αναφοράς το έτος 2010, το ρυθμό μεταβολής των πραγματικών εισοδημάτων κάθε χώρας. Δηλαδή, κάνοντας την υπόθεση ότι τα εισοδήματα κάθε χώρας είχαν την τιμή 100 το 2010, μας λέει πόσο αυξήθηκαν ή πόσο μειώθηκαν σε % από τότε. Και όχι ποιο είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα σε κάθε χώρα (γι’ αυτό άλλωστε βλέπουμε στις πρώτες θέσεις χώρες της ανατολικής Ευρώπης που υστερούν ακόμη εισοδηματικά από την κεντρική ή δυτική Ευρώπη)», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, το συγκεκριμένο γράφημα δεν αποτυπώνει ότι «η Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία πέρασε μια βαθιά κρίση χρέους που οδήγησε σε μια παρατεταμένη πολυετή ύφεση η οποία αφαίρεσε με τη σειρά της 27% -σχεδόν 1/3- από το εθνικό εισόδημα».

Παράλληλα, συμπληρώνει, «την ίδια περίοδο που στην Ελλάδα τα εισοδήματά μας κατέρρεαν, οι οικονομίες της υπόλοιπης Ευρώπης αναπτύσσονταν και τα εισοδήματά τους αυξάνονταν» με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η απόσταση μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών εισοδημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τονίζει δε ότι το 2019, τα ελληνικά εισοδήματα ήταν στο 63,7 συγκριτικά με τα 100 του 2010, ενώ το 2025 αυξήθηκαν στο 77,7.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ότι αν επιλεγεί ως έτος αναφοράς το 2019, τότε η εικόνα διαφοροποιείται και «λέει μια άλλη ιστορία για την Ελλάδα» καθώς, όπως σημειώνει, η χώρα μας καταγράφει την όγδοη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικών εισοδημάτων στην ΕΕ.

«Από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει την 8η μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων στην ΕΕ, μετά τον πληθωρισμό, ύψους 22%, όταν ο μέσος όρος μεταβολής των εισοδημάτων στην ΕΕ αυτά τα 6 χρόνια ήταν 14%», υπογραμμίζει.

«Η Ελλάδα επομένως τα έχει πάει καλύτερα ως προς την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, αφού έχουμε αφαιρέσει την επίδραση του πληθωρισμού, από 19 χώρες της ΕΕ», προσθέτει.

Ο κ. Σκέρτσος διευκρινίζει, πάντως, ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν συνιστούν λόγο για πανηγυρισμούς, συμπληρώνοντας ότι η απόσταση των ελληνικών εισοδημάτων από εκείνα των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ παραμένει σημαντική.

«Ωστόσο, η εισοδηματική σύγκλιση της χώρας μας με την ΕΕ επιτυγχάνεται με ένα και μόνο τρόπο: όταν τα πραγματικά μας εισοδήματα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο της ΕΕ. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια», τονίζει.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά εξαιτίας της ακρίβειας, ο υπουργός Επικρατείας αναγνωρίζει ότι πολλές οικογένειες δυσκολεύονται στην κάλυψη βασικών αναγκών.

«Γνωρίζουμε ότι η πληθωριστική πίεση δυσκολεύει πολλές οικογένειες να πληρώσουν το ενοίκιο ή τα ψώνια του μήνα. Είναι σημαντικό όμως να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι η ασκούμενη πολιτική συμβάλλει στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και στη σταδιακή μείωση της απόστασης από την Ευρώπη.

«Γι’ αυτό και έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι μια στατιστική έρευνα, ή ένα γράφημα όπως το συγκεκριμένο, μπορεί να έχει περισσότερες από μία αναγνώσεις αναλόγως με το που θα τραβήξεις τη “γραμμή σύγκρισης” αλλά και με το πώς θα ερμηνεύσεις τα μεγέθη που καταγράφονται», καταλήγει ο κ. Σκέρτσος.

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/pfbid02LxxQKAMMDXv77sag6CwBqejE3zKgmuod9Kv8gEGY13XFAtczMNMEJZqAe1nTSc23l}