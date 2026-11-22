Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ αναμένονται αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις των πολιτών αναμένεται να προκαλέσει η πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, καθώς οι κινητοποιήσεις εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επηρεάζουν και τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στάσεις εργασίας έχουν ήδη ανακοινωθεί στο Μετρό της Αθήνας, ενώ αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ.

Την ίδια στιγμή, η απεργιακή κινητοποίηση επεκτείνεται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει συμμετοχή, με αποτέλεσμα τα πλοία να αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) έχει αποφασίσει δύο στάσεις εργασίας, οι οποίες θα επηρεάσουν την κυκλοφορία από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της λειτουργίας.

Για τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί όλες οι αποφάσεις των εργαζομένων, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ποιες ώρες θα λειτουργεί το Μετρό

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό έχουν προγραμματίσει δύο διαστήματα στάσης εργασίας κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

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Με βάση τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό:

Πρώτη στάση εργασίας: Από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00.

Δεύτερη στάση εργασίας: Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, η λειτουργία του Μετρό αναμένεται να περιοριστεί στο χρονικό διάστημα 09:00-18:00.

Οι επιβάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις συγκεκριμένες ώρες, προγραμματίζοντας εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αυξημένες καθυστερήσεις και μεγαλύτερη επιβατική κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας.

Τι θα γίνει με λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι οριστικές αποφάσεις των εργαζομένων στα υπόλοιπα μέσα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Ειδικότερα:

Λεωφορεία: Αναμένονται οι αποφάσεις των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στην απεργία και το ενδεχόμενο στάσεων εργασίας.

Τρόλεϊ: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το οριστικό πρόγραμμα λειτουργίας.

Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ): Εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις των εργαζομένων.

Τραμ: Αναμένονται διευκρινίσεις για το εάν θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας ή άλλες κινητοποιήσεις.

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν το πρόγραμμα των δρομολογίων, ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν ποια μέσα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και ποιες ώρες.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια στις 25 Νοεμβρίου

Σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Η κινητοποίηση αναμένεται να οδηγήσει στην αναστολή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια την ημέρα της απεργίας.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις προς νησιωτικούς προορισμούς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις στα εισιτήριά τους.

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία

Η κινητοποίηση της 25ης Νοεμβρίου αποκτά ευρεία συμμετοχή, καθώς μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, διεκδικώντας μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να πάρουν μέρος στην απεργία και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Μεταξύ των ζητημάτων που θέτει η Ομοσπονδία είναι οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, οι χαμένες διδακτικές ώρες, οι συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων, αλλά και η υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς και ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Ενδεικτικά, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί επίσης:

Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.