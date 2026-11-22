Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) διευρύνει την ανάκληση έτοιμων προϊόντων πρωινού λόγω πιθανής μόλυνσης από το επικίνδυνο βακτήριο Listeria monocytogenes.

Σε διεύρυνση της ανάκλησης τροφίμων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από λιστέρια προχωρούν οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό πιθανού κινδύνου σε συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή έτοιμων προϊόντων πρωινού.

Η νέα προειδοποίηση αφορά σάντουιτς της εταιρείας Grand Strand Sandwich Company Inc., με έδρα το Longs της Νότιας Καρολίνας, τα οποία διανεμήθηκαν από τις 2 Μαρτίου έως τις 10 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το eu.usatoday.com.

Τα προϊόντα κυκλοφόρησαν σε διαφανείς πλαστικές συσκευασίες και πωλήθηκαν κυρίως σε καταστήματα ψιλικών, αυτόματους πωλητές και καντίνες φυλακών στη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια.

Η ανάκληση πραγματοποιείται λόγω πιθανής παρουσίας του βακτηρίου Listeria monocytogenes, το οποίο μπορεί να προκαλέσει λιστερίωση, μια τροφιμογενή λοίμωξη που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή και απειλητική για τη ζωή ασθένεια.

Πώς προέκυψε η ανάκληση των προϊόντων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Grand Strand Sandwich Company, η εταιρεία ενημερώθηκε στις 11 Νοεμβρίου ότι μπισκότα τα οποία προμηθεύεται από τη Dot Foods ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με λιστέρια.

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Η Dot Foods, με έδρα το Mount Sterling του Ιλινόις, διατηρεί συνεργασία διανομής με την C.H. Guenther, εταιρεία παραγωγής τροφίμων με βάση τα δημητριακά και κατεψυγμένων προϊόντων, η οποία εδρεύει στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Μάλιστα, μπισκότα που παρασκευάστηκαν από την C.H. Guenther & Son είχαν ήδη συμπεριληφθεί σε ξεχωριστή ανάκληση στις 14 Νοεμβρίου από την Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων (FSIS) του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην επέκταση των προληπτικών μέτρων και στην απόσυρση επιπλέον προϊόντων που περιείχαν τα συγκεκριμένα μπισκότα.

Ποια προϊόντα ανακαλούνται

Η Grand Strand Sandwich Company ανακοίνωσε την οικειοθελή ανάκληση τεσσάρων προϊόντων πρωινού, τα οποία διατέθηκαν κυρίως στις πολιτείες της Βόρειας Καρολίνας, της Νότιας Καρολίνας και της Βιρτζίνια.

Τα προϊόντα που αφορά η προειδοποίηση είναι:

Lunch Box Bacon, Egg & Cheese Biscuit, βάρους 113 γραμμαρίων. UPC: 0 67068 21400 8.

Lunch Box Chicken, Sausage Biscuit, αναφερόμενο βάρος 3,75 γραμμαρίων. UPC: 0 67068 21404 6.

Jumbo Sausage Biscuit, βάρους 113 γραμμαρίων. UPC: 0 67068 21407 7.

Lunch Box Sausage, Egg & Cheese Biscuit, βάρους 113 γραμμαρίων. UPC: 0 67068 21402 2.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας που να συνδέονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από αυτά καλούνται να μην το καταναλώσουν. Μπορούν είτε να το επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων είτε να το απορρίψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Grand Strand Sandwich Company στο 843-399-2999, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 08:00-16:00 και την Παρασκευή, 08:00-12:00, ώρα Ανατολικής Αμερικής.

Η ανάκληση επεκτείνεται και σε άλλες πολιτείες

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στα προϊόντα της Grand Strand. Στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάκλησης μπισκότων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με λιστέρια, έχουν αποσυρθεί και άλλα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα της C.H. Guenther & Son.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

- Yum! Biscuits & Sausage Gravy «Meals in Minutes»: Πρόκειται για γεύματα που διατέθηκαν μέσω αυτόματων πωλητών σε έξι πολιτείες: Αρκάνσας, Λουιζιάνα, Μισισιπή, Οκλαχόμα, Τενεσί και Τέξας. Οι ημερομηνίες λήξης τους κυμαίνονταν από τις 12 έως τις 18 Νοεμβρίου.

- Fresh to You Sausage, Egg & Cheese Biscuit Sandwiches: Τα συγκεκριμένα σάντουιτς διανεμήθηκαν σε χώρους διαλειμμάτων εργαζομένων, ψυγεία αυτόματων πωλητών και καφετέριες. Κυκλοφόρησαν στην Αλαμπάμα, το Αρκάνσας, τη Λουιζιάνα, το Μισισιπή, την Οκλαχόμα, το Τενεσί και το Τέξας, με ημερομηνίες λήξης από τις 7 έως τις 19 Νοεμβρίου.

- Fresh to You Sausage, Egg & Cheese Biscuit Sandwiches: Μια επιπλέον παρτίδα διανεμήθηκε στο Όρεγκον και την Ουάσινγκτον από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου. Τα προϊόντα διατέθηκαν κυρίως σε χώρους διαλειμμάτων εργαζομένων, ψυγεία αυτόματων πωλητών και καφετέριες, με ημερομηνίες λήξης από τις 7 έως τις 19 Νοεμβρίου.

Οι ανακλήσεις αυτές καταδεικνύουν το εύρος της διανομής των συγκεκριμένων πρώτων υλών και τη σημασία της ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων.

Λιστέρια: Ποια συμπτώματα προκαλεί η μόλυνση

Η λιστερίωση είναι λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Listeria monocytogenes και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν:

Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Έγκυες γυναίκες.

Νεογέννητα βρέφη, καθώς μπορούν να προσβληθούν μέσω της μητέρας τους.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε δύο εβδομάδες από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου. Ωστόσο, η περίοδος επώασης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις εκδηλώνονται ακόμη και δέκα εβδομάδες αργότερα.

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πυρετό.

Μυϊκούς πόνους.

Πονοκέφαλο.

Δυσκαμψία στον αυχένα.

Σύγχυση.

Απώλεια ισορροπίας.

Επιληπτικές κρίσεις.

Διάρροια και άλλα γαστρεντερικά προβλήματα.

Στις εγκύους, η λοίμωξη μπορεί να έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, ακόμη και όταν τα συμπτώματα στη μητέρα είναι ήπια. Μεταξύ των πιθανών επιπλοκών περιλαμβάνονται η αποβολή, η θνησιγένεια, ο πρόωρος τοκετός και οι απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις στα νεογέννητα.

Περίπου 1.250 περιστατικά λιστερίωσης κάθε χρόνο στις ΗΠΑ

Η λιστέρια αποτελεί σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CDC, περίπου 1.250 άνθρωποι προσβάλλονται κάθε χρόνο από τη λοίμωξη, ενώ περίπου 172 χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της.

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και εμφανίζουν συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη μέσα σε δύο μήνες από την κατανάλωση δυνητικά μολυσμένου τροφίμου θα πρέπει να αναζητήσουν άμεσα ιατρική αξιολόγηση.

Η νέα ανάκληση υπενθυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος των τροφίμων, ιδιαίτερα των έτοιμων γευμάτων που διακινούνται μέσω αυτόματων πωλητών και χώρων μαζικής εστίασης, όπου οι καταναλωτές συχνά δεν γνωρίζουν την προέλευση όλων των συστατικών τους.