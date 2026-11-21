Η νέα υπόθεση ακολουθεί κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η ομάδα ShinyHunters έβαλε στο στόχαστρο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων μέσω ιστοτόπου εύρεσης εργασίας του FBI.

Αντιμέτωπο με ένα νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας βρίσκεται το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI), το οποίο διερευνά πιθανή ηλεκτρονική εισβολή στην εθνική βάση δεδομένων ποινικών πληροφοριών της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση της έρευνας, χάκερ φέρονται να έβαλαν στο στόχαστρο το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για το Έγκλημα (National Crime Information Center – NCIC).

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που σχετίζονται με την εγκληματικότητα και τις αστυνομικές έρευνες.

Η πιθανή παραβίαση φέρεται να εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση της εισβολής και το επίπεδο πρόσβασης που ενδέχεται να εξασφάλισαν οι δράστες.

Το περιστατικό, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί τη δεύτερη σημαντική κυβερνοεπίθεση σε σύστημα του FBI μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, εντείνοντας τους προβληματισμούς για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών των αμερικανικών υπηρεσιών.

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Τι περιλαμβάνει η βάση δεδομένων που έγινε στόχος των χάκερ

Το NCIC αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία των αμερικανικών διωκτικών αρχών, καθώς επιτρέπει την άμεση αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, οι αστυνομικές και ομοσπονδιακές αρχές μπορούν να αντλούν στοιχεία σχετικά με εκκρεμή εντάλματα σύλληψης, ποινικά ιστορικά και ελέγχους ιστορικού προσώπων.

Η σημασία του συστήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς χρησιμοποιείται σε καθημερινές αστυνομικές διαδικασίες, από ελέγχους στοιχείων μέχρι τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων.

Για τον λόγο αυτό, η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης προκαλεί ανησυχία όχι μόνο για το ενδεχόμενο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων, αλλά και για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Η προηγούμενη κυβερνοεπίθεση μέσω της ομάδας ShinyHunters

Η νέα έρευνα έρχεται στον απόηχο ενός ακόμη σοβαρού περιστατικού που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο, όταν η ομάδα χάκερ ShinyHunters φέρεται να παραβίασε τον ιστότοπο του FBI που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση και υποβολή αιτήσεων εργασίας.

Στόχος εκείνης της επίθεσης ήταν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων για θέσεις εργασίας στην υπηρεσία, προκαλώντας ανησυχία για την πιθανή έκθεση πληροφοριών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των εμπλεκομένων.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό του FBI, καθώς ορισμένοι εργαζόμενοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια για την ενημέρωση που έλαβαν σχετικά με το εάν είχαν επηρεαστεί από τη διαρροή, αλλά και για τα μέτρα υποστήριξης που προσφέρθηκαν στους πιθανούς πληγέντες.

Για την υπόθεση της προηγούμενης παραβίασης συνελήφθη Καναδός ερευνητής και συγγραφέας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με την επίθεση που αποδίδεται στην ομάδα ShinyHunters.

Παράλληλα, το CNN υπενθυμίζει ότι το FBI είχε βρεθεί αντιμέτωπο και με διαφορετικό περιστατικό παραβίασης το 2023, όταν χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα του γραφείου της υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη, το οποίο χρησιμοποιούνταν σε έρευνες για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Στο επίκεντρο η κυβερνοασφάλεια των αμερικανικών υπηρεσιών

Η νέα υπόθεση εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σημαντικές διακοπές λειτουργίας και προβλήματα που επηρέασαν τραπεζικά ιδρύματα, την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA), καθώς και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Τα περιστατικά αυτά έχουν ενισχύσει τη συζήτηση για την προστασία των κρίσιμων συστημάτων απέναντι σε κυβερνοαπειλές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει τεκμηριωθεί ότι συνδέονται μεταξύ τους ή ότι αποτελούν μέρος μιας ενιαίας επίθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημόσια παρέμβαση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, στο Fox News την Πέμπτη, όταν οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας είχαν ήδη ενημερωθεί για το νέο περιστατικό.

Ο Πατέλ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της υπηρεσίας για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, δίνοντας έμφαση στην επιχείρηση «Winter Shield», η οποία είχε ολοκληρωθεί αρκετούς μήνες νωρίτερα και αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων να αναβαθμίσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο επιθέσεων και υποκλοπής ευαίσθητων δεδομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ο επικεφαλής του FBI παρουσίασε την επιχείρηση σαν να βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, ενώ εξήρε τις προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης για την αναβάθμιση των κρίσιμων υποδομών.

«Άλλες διοικήσεις θα μπορούσαν να είχαν κάνει αυτές τις ενημερώσεις, αλλά δεν το έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία προσπαθεί να καλύψει τον χαμένο χρόνο και να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις απειλές.