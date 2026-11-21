Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κεντρικό Περού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 19:09 τοπική ώρα (02:09 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περιοχή περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν. Σύμφωνα με το περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (IGP), το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα.

{https://x.com/NewEarthquake/status/2123933900972114132}

Από την πλευρά του, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) επιβεβαίωσε το μέγεθος των 6,7 Ρίχτερ, εκτιμώντας ωστόσο το εστιακό βάθος στα 108 χιλιόμετρα.

{https://x.com/NewEarthquake/status/2123935787154915463}

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Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των κατοίκων, οι οποίοι αναζήτησαν καταφύγιο σε εξωτερικούς χώρους.

Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν κτίρια στη Λίμα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση των κατοίκων στην πρωτεύουσα Λίμα, η οποία βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από κτίρια γραφείων, κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις, συγκεντρώνοντας στους δρόμους και σε ανοιχτούς χώρους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η κινητοποίηση ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην τουριστική συνοικία Μιραφλόρες, όπου πολίτες εγκατέλειψαν τα κτίρια μόλις αντιλήφθηκαν τη σεισμική δόνηση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα τηλεοπτικά δίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις στιγμές ανησυχίας που επικράτησαν, με κατοίκους να σπεύδουν σε ασφαλέστερα σημεία. Παράλληλα, οπτικό υλικό που διακινήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφει κατολίσθηση στην παράκτια περιοχή Costa Verde της Λίμα, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό.

{https://x.com/politicalpen_/status/2123940758134858184}

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (COEN) ανακοίνωσε ότι η δόνηση έγινε αντιληπτή με μέτρια έως ισχυρή ένταση από τον πληθυσμό, υπογραμμίζοντας ότι η παρακολούθηση της κατάστασης συνεχίζεται, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα.

Ο πρόεδρος του IGP, Ερνάντο Ταβέρα, χαρακτήρισε τον σεισμό έντονο, επισημαίνοντας ότι από τη δόνηση προκλήθηκαν πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

{https://x.com/wenewsec/status/2123961605905858639}

Κατολισθήσεις σε δρόμους, χωρίς αναφορές για ατυχήματα

Παρά την ισχύ της σεισμικής δόνησης και τα φαινόμενα που ακολούθησαν, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δεν κάνουν λόγο για σημαντικές καταστροφές.

Ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας (INDECI), Λουίς Βάσκες, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τροχαία ατυχήματα ή άλλα σοβαρά περιστατικά εξαιτίας των κατολισθήσεων.

Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή στους νομούς Άνκας, Λίμα, Ίκα, Ουκαγιάλι, Πάσκο, Ουάνουκο και Καγιάο, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη έκταση στην οποία έγινε αντιληπτή η δόνηση.

{https://x.com/Apex_Intel24/status/2123957608482488546}

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, συνεχίζοντας τους ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών ζημιών σε κατοικίες, υποδομές και οδικούς άξονες.

Το βαρύ σεισμικό παρελθόν του Περού

Το Περού συγκαταλέγεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής με αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού. Πρόκειται για μία από τις πλέον ενεργές σεισμικές και ηφαιστειακές ζώνες του πλανήτη, όπου η κίνηση των τεκτονικών πλακών προκαλεί συχνά ισχυρές δονήσεις.

Στη χώρα καταγράφονται ετησίως τουλάχιστον 400 σεισμοί, εκ των οποίων περίπου 100 γίνονται αισθητοί από τον πληθυσμό. Το γεγονός αυτό καθιστά την ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και την εφαρμογή μέτρων αντισεισμικής προστασίας ιδιαίτερα σημαντικές.

Μάλιστα, η περιοχή της Χουνίν είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με ισχυρή σεισμική δραστηριότητα στις 18 Ιουλίου, όταν δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ είχε προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες.

Η σεισμική ιστορία της χώρας περιλαμβάνει ακόμη πιο καταστροφικά γεγονότα. Στις 15 Αυγούστου 2007, σεισμός μεγέθους 7,9 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Πίσκο, στο νότιο Περού, αφήνοντας πίσω του 595 νεκρούς και προκαλώντας, παράλληλα, μικρό τσουνάμι.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η τραγωδία του 1970, όταν ένας από τους φονικότερους σεισμούς στη σύγχρονη ιστορία της χώρας έπληξε τον νομό Άνκας, βόρεια της Λίμα, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε περίπου 67.000 νεκρούς.