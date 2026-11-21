Και οι 51 αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν από το σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 51 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από επιχείρηση που οργανώθηκε με τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής Frontex.

Ειδικότερα, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 57 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από σχετικό εντοπισμό από εναέριο μέσο της Frontex.

Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από σκάφος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.