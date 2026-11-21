Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συνεκπαιδευόμενων του Αλέξανδρου Κετίκογλου για τον θάνατό του στη Σχολή ΟΥΚ.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον θάνατο του 21χρονου Αλέξανδρου Κετίκογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών στον Σκαραμαγκά, στις 29 Νοεμβρίου 2024.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη παρουσίασε μαρτυρίες συνεκπαιδευόμενων του νεαρού κελευστή, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για όσα συνέβησαν μέσα στην πισίνα της σχολής, αλλά και για τη συμπεριφορά των υπευθύνων μετά το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που παρουσιάστηκαν, 18 από τους 22 εκπαιδευόμενους περιγράφουν μια ιδιαίτερα σκληρή δοκιμασία, η οποία, όπως υποστηρίζουν, ξεπέρασε τα συνηθισμένα όρια της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

«Μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία εκπαιδευόμενου, σύμφωνα με την οποία ο βασικός κατηγορούμενος εκπαιδευτής φέρεται να απευθύνθηκε στον Αλέξανδρο Κετίκογλου με τη φράση: «Μόνο νεκρό θα σε βγάλω από εδώ μέσα σήμερα». Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ο 21χρονος υποβλήθηκε σε μια εξαντλητική διαδικασία στο πλαίσιο άσκησης ναυαγοσωστικής, κατά την οποία ο εκπαιδευτής υποδυόταν τον ναυαγό και πραγματοποιούσε επαναλαμβανόμενες βυθίσεις του νεαρού κάτω από την επιφάνεια του νερού.

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Οι συγκεκριμένες ενέργειες, γνωστές ως «πατητές», φέρονται να συνεχίστηκαν ακόμη και όταν ο καταδρομέας παρουσίαζε εμφανή σημάδια εξάντλησης. Ένας από τους εκπαιδευόμενους υποστήριξε ότι η δοκιμασία διήρκεσε περισσότερο από 15 λεπτά, ενώ υπό κανονικές συνθήκες αντίστοιχες ασκήσεις δεν ξεπερνούσαν τα δύο με τρία λεπτά.

Άλλος μάρτυρας περιέγραψε ότι ο εκπαιδευτής φέρεται να αντιμετώπισε την αδυναμία του 21χρονου να ολοκληρώσει την άσκηση ως προσωπικό ζήτημα, αυξάνοντας την ένταση και τη διάρκεια της δοκιμασίας.

«Δεν αντιδρούσε καθόλου, έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του»

Ακόμη πιο ανατριχιαστικές είναι οι περιγραφές για τις τελευταίες στιγμές του νεαρού καταδρομέα. Σύμφωνα με μαρτυρία που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, ο Αλέξανδρος Κετίκογλου είχε φτάσει σε σημείο να μην αντιδρά, ενώ ο εκπαιδευτής φέρεται να συνέχιζε να του ρίχνει νερό στο πρόσωπο, θεωρώντας ότι προσποιούνταν.

Άλλος συνεκπαιδευόμενος ανέφερε ότι ο 21χρονος έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στα χέρια του εκπαιδευτή του. Οι περιγραφές αυτές ενισχύουν τα ερωτήματα σχετικά με το εάν είχαν γίνει αντιληπτά εγκαίρως τα σημάδια κινδύνου και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

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Οι καταγγελίες για συστάσεις μετά τον θάνατο

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν και από όσα κατέθεσαν οι εκπαιδευόμενοι σχετικά με τη στάση των ανωτέρων τους μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, υπήρξαν συστάσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις καταθέσεις τους, προκειμένου να μην αποδοθούν ευθύνες σε πρόσωπα που ενδεχομένως δεν έφταιγαν. Ένας από τους μάρτυρες υποστήριξε ότι τους ζητήθηκε να λάβουν υπόψη πως ορισμένα περιστατικά είναι αναπόφευκτα λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής φύσης της εκπαίδευσης. Άλλος εκπαιδευόμενος περιέγραψε ότι μετά τον θάνατο του 21χρονου έγινε αναφορά στην ανάγκη να ενημερώνουν οι μαθητές τους εκπαιδευτές όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι καταθέσεις αυτές βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Τι υποστηρίζουν οι τρεις κατηγορούμενοι

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν στις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Αλέξανδρου Κετίκογλου. Ο βασικός κατηγορούμενος εκπαιδευτής αρνείται ότι υπέβαλε τον 21χρονο σε τιμωρητική δοκιμασία ή ότι πραγματοποίησε τις λεγόμενες «πατητές». Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ο νεαρός είχε προηγουμένως αποτύχει σε εκπαιδευτική άσκηση και, αφού ξεκουράστηκε, συνέχισε με τη ναυαγοσωστική διαδικασία.

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Ο εκπαιδευτής υποστηρίζει ότι διέκοψε την άσκηση όταν διαπίστωσε πως ο Κετίκογλου δυσκολευόταν, ενώ στη συνέχεια ο 21χρονος συμμετείχε σε διαφορετική δοκιμασία με ζώνη βαρών. Όπως ισχυρίζεται, ο νεαρός κατέρρευσε αιφνιδίως κατά τη διάρκεια κατάδυσης για την ανάσυρση της ζώνης και αμέσως ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων βρίσκονται σε σημαντική αντίθεση με τις καταθέσεις των συνεκπαιδευόμενων.

Η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες

Οι γονείς του Αλέξανδρου Κετίκογλου επιμένουν ότι ο θάνατος του παιδιού τους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό ατύχημα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης. Ο πατέρας του 21χρονου υποστηρίζει ότι ο γιος του υπέστη ένα εξαντλητικό και στοχευμένο καψόνι, ενώ η μητέρα του έχει εκφράσει δημόσια την οδύνη και την αγανάκτησή της για όσα φέρονται να συνέβησαν. Η οικογένεια ζητά να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες. Η στρατιωτική Δικαιοσύνη καλείται πλέον να αξιολογήσει τις αντικρουόμενες καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 21χρονος κελευστής.