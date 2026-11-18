Η «μικρή μάρτυρας του Α10» στη Γαλλία και η καταδίκη 39 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Οι γονείς ενός τετράχρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό δίπλα σε αυτοκινητόδρομο στη Γαλλία, πριν από τέσσερις δεκαετίες, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης την Τετάρτη (18/11), για το βασανισμό της κόρης τους μέχρι θανάτου.

Ο θάνατος της Ινάς Τουλούμπ το 1987 πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει ποτέ στη Γαλλία. Φωτογραφίες του κοριτσιού είχαν αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους, ενώ οι γαλλικές αρχές είχαν στείλει ειδοποίηση σε περισσότερες από 30 χώρες.

Η μητέρα, η 72χρονη Χαλιμά Ελ Μπακτί, κρίθηκε ένοχη για «βασανισμό και πράξεις βαρβαρότητας που κατέληξαν σε θάνατο, χωρίς πρόθεση να σκοτώσει» και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 ετών. Ο πατέρας, ο 74χρονος Αχμέντ Τουλούμπ, καταδικάστηκε σε 15 έτη φυλάκισης, ως συνένοχος.

«Η μικρή μάρτυρας του Α10»: Μυστήριο για 31 χρόνια ο θάνατος της Ινάς

Στις 11 Αυγούστου 1987 η Ινάς Τουλούμπ βρέθηκε νεκρή δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Α10 στο Σουέβρ της κεντρικής Γαλλίας. Το σώμα της τετράχρονης έφερε πολλαπλά σημάδια κακοποίησης, μεταξύ άλλων δαγκωματιές από άνθρωπο, σπασμένα οστά και καψίματα από σίδερο.

Την έθαψαν σε ανώνυμο τάφο, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή και για περίπου τρεις δεκαετίες ήταν γνωστή μόνο ως «Η μικρή μάρτυρας του Α10». Το 2018, το κορίτσι ταυτοποιήθηκε, όταν το DNA του αδελφού της- που εξετάστηκε σε διαφορετική υπόθεση- ταίριαξε με το δικό της, κάτι που οδήγησε στη σύλληψη των γονιών.

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Κατά τη διάρκεια της δίκης η εισαγγελέας Αναΐς Αλιό τόνισε πως «δεν γλίτωσε ούτε ένα σημείο του σώματος της Ινάς» και περιέγραψε τον «ίλιγγο που μας κατέκλυσε» όταν είδαν τις «αβάσταχτες φωτογραφίες» από τη νεκροψία, αναφέρει το France Info.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η μητέρα της Ινάς είχε μειωμένο καταλογισμό τη στιγμή του θανάτου του κοριτσιού, γεγονός που μείωσε τη μέγιστη πιθανή ποινή.

Πηγή: BBC