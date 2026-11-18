Ο Νικήτας Τσακίρουγλου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, ο Νικήτας Τσακίρογλου, ο ηθοποιός και σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτης, ο οποίος παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έκανε μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στη σύζυγό του, η οποία τους τελευταίους μήνες δίνει την προσωπική της μάχη με ένα αυτοάνοσο που έχει διαγνωσθεί.

Η συγκίνηση του Νικήτα Τσακίρογλου για τη Χρυσούλα Διαβάτη

Ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας στους οικοδεσπότες του, αποκάλυψε ότι είναι με τη Χρυσούλα Διαβάτη, περίπου 65 χρόνια, με τον ίδιο να δηλώνει ότι το πιο σημαντικό στη σχέση τους είναι ο αλληλοσεβασμός.

«Όταν γνωριστήκαμε ήμουν εγώ 27 χρονών και η Χρυσούλα μικρότερη από εμένα… Περίπου 65 χρόνια είμαστε μαζί, δεν τα μετράμε, δεν γιορτάζουμε… Αλληλοσεβασμός. Είναι γενικό, αλληλοσεβασμός. Μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν… Αυτό είναι ένα μοτίβο της ζωής μου, μια φράση που γενικότερα… Είμαι όσο μπορώ καλό Χριστιανός».

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το πώς θα ήταν η ζωή του χωρίς τη Χρυσούλα Διαβάτη, ανέφερε: «Η ζωή μου θα ήταν διαφορετική, άχαρη χωρίς τη Χρυσούλα και λόγω… Εμείς, οι ηθοποιοί είμαστε και λίγο επιπόλαιοι, κουβαλάμε μία επιπολαιότητα και μία… Νομίζουμε ότι η ζωή είναι οι ρόλοι. Δεν έπεσα σε αυτή την παγίδα γιατί έχω κάποιες αρχές, τις οποίες τις έχω ακόμη. Είναι αυτό που σας είπα μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν».

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«Νομίζω ότι τα ετερώνυμα έλκονται, και οι γονείς μας ήταν και οι εποχές ήταν άλλοι. Οι πειρασμοί ήταν πολύ λιγότεροι… Ήταν περισσότερο οικογενειακά τα πράγματα… Το ’38 που γεννήθηκα εγώ υπήρχε μία φροντίδα για τον συνάνθρωπο, μια αγάπη, ήταν δυσκολότερες οι εποχές που χρειάζονταν οι άνθρωποι να ενωθούν», κατέληξε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

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