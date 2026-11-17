Το δίκτυο της NSA δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα πλήρως.

Σε προγραμματισμένη συντήρηση ρουτίνας αποδίδει η NSA τη διακοπή λειτουργίας άκρως απόρρητου δικτύου της για τις εσωτερικές επικοινωνίες.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), το CNN αποκάλυψε ότι είχε «πέσει» το NSANet, το δίκτυο της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ που επιτρέπει στους εργαζομένους της να ανταλλάσσουν εσωτερικά απόρρητες πληροφορίες.

«Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας αντιμετώπισε προσωρινή υποβάθμιση (λειτουργίας) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας», ανέφερε ανακοίνωση της NSA. «Παρότι επηρεάστηκαν κάποια εσωτερικά συστήματα, οι κρίσιμες λειτουργίες παραμένουν πλήρως λειτουργικές και συνεχίζεται η ικανότητά μας να προασπίζουμε την εθνική ασφάλεια. Η υποδομή της NSA είναι σχεδιασμένη με πολλαπλά επίπεδα εφεδρείας ώστε να συνεχίζονται οι λειτουργίες κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης ή απρόβλεπτων συμβάντων», ανέφερε ακόμα η υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η αποκατάσταση του δικτύου είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, σύμφωνα με πηγή του CNN. «Δεν βλέπουμε καμία ένδειξη ότι αυτή ήταν μια κυβερνοεπίθεση. Δεν υπάρχει κρίση, ή οτιδήποτε παρόμοιο, για να ανησυχούν οι Αμερικανοί», δήλωσε στο Newsmax η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις.

Τι είναι το NSANet

Πρώην και νυν αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσαν στο CNN ότι μια διακοπή λειτουργίας του NSANet δεν θα επηρέαζε τη δυνατότητα της υπηρεσίας να διαβιβάζει επείγουσες πληροφορίες στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία με το Air Force One.

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Αμφότερες οι πηγές περιέγραψαν πολλαπλά εφεδρικά και εναλλακτικά δίκτυα τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση προκειμένου να επικοινωνήσει με ασφάλεια με τον Τραμπ, ο οποίος σήμερα, Τρίτη, βρίσκεται στις Φιλιππίνες και την Τετάρτη θα ταξιδέψει στην Κίνα.

Το NSANet είναι «περισσότερο ένα δίκτυο δικτύων και είναι απίθανο να υπάρξει πλήρης διακοπή λειτουργίας, δεδομένων των πολλών εφεδρικών συστημάτων που υπάρχουν», δήλωσε στο CNN πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας. «Θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάλυση και τις αναφορές, αλλά θα έβρισκαν τρόπο για τις ανάγκες ύψιστης προτεραιότητας. Οπότε, είναι ανησυχητικό αλλά πιθανότατα όχι καίριο πλήγμα», συμπλήρωσε.

«Code yellow» στην NSA

Ηχογραφημένο μήνυμα προς τους εργαζόμενους της NSA περιέγραφε την κατάσταση ως «code yellow» (κίτρινος κωδικός), το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο σε σύστημα τριών βαθμίδων που καθορίζει το αν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας προσέρχονται στην έδρα της, στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ. Το μήνυμα καλούσε το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να προσέλθουν ως συνήθως και οι υπόλοιποι σταδιακά.

Η διακοπή λειτουργίας δικτύου επικοινωνιών της πιο ισχυρής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ έρχεται έπειτα από διαδοχικά προβλήματα που επηρέασαν τις πτήσεις, αλλά και τις τράπεζες.

Την περασμένη Παρασκευή (13/11) καθηλώθηκαν για ώρες όλες οι πτήσεις, έπειτα από εκτεταμένη βλάβη στα συστήματα. Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εντόπισε το πρόβλημα σε ένα ρούτερ στο Αρκάνσας. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μπλακ άουτ σε υπηρεσίες της Microsoft. Επίσης, τη Δευτέρα εμφανίστηκαν προβλήματα σε υπηρεσίες μεγάλων τραπεζών των ΗΠΑ.