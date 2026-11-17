Η τελευταία σεζόν του «Maestro» επιστρέφει στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου.

Ένας μήνας έχει απομείνει μέχρι την μεγάλη επιστροφή του «Maestro», με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και τους συντελεστές της σειράς να μετρούν αντίστροφα μέχρι την μεγάλη πρεμιέρα.

Φέτος, γράφεται το τέλος της ιστορίας, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, οπότε και θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως.

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ήρθε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της σειράς, το οποίο δίνει μία μικρή γεύση στους θεατές για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναμένεται να επιστρέψει για να γράψει την τελευταία νότα του «Maestro».

Το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την μεγάλη πρεμιέρα, ο δημιουργός της σειράς, δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, τις αφίσες από την μεγάλη επιστροφή.

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Στην λεζάντα της δημοσίευσής του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραψε: «Πλησιάζει η ώρα!!! Μέχρι να ακουστεί η τελευταία νότα.

The moment is almost here. Until the very last note».

{https://www.instagram.com/p/Df2mG56DUnD/?img_index=1}