Από την παγκόσμια κατάρρευση των συστημάτων της Microsoft μέχρι την πολύωρη καθήλωση χιλιάδων πτήσεων στις ΗΠΑ, μια σειρά αλλεπάλληλων τεχνολογικών βλαβών και ανεξήγητων περιστατικών προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις, πυροδοτώντας σενάρια κυβερνοεπιθέσεων και θεωρίες συνωμοσίας.

Ίσως οι αναταράξεις ξεκίνησαν με τον δισεκατομμυριούχο της τεχνητής νοημοσύνης και το χάος στη Σίλικον Βάλεϊ που ακολούθησε τις φήμες για την απιστία του, μεταξύ άλλων με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο. Ή ίσως έφταιγε το μπλακάουτ της Microsoft που, ανάλογα με το πώς το έβλεπε κανείς, είτε άφησε εκατομμύρια αγανακτισμένους εργαζόμενους ξεκρέμαστους είτε τους γλίτωσε από την καθημερινή ηλεκτρονική χιονοστιβάδα.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο, όταν οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές διέταξαν την καθήλωση των αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, πολλοί ένιωσαν ότι κάτι δεν πάει κάλα. Κάτι είχε «σπάσει».

Ρωτήστε τον Τσακ Αμάζιο, έναν Το πρωί του Σαββάτου, βρισκόταν ξανά στο αεροδρόμιο για να προσπαθήσει εκ νέου.

«Συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα», δήλωσε στο Associated Press o Τσακ Αμάζιο, ένας 68χρονος από το Ράχγουεϊ του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος προσπαθούσε να πετάξει από το Νιούαρκ Λίμπερτι. «Σε βάζει σε σκέψεις», υποστήριξε. Και η πρώτη του σκέψη ήταν σκοτεινή: «Οι πόλεμοι δεν γίνονται πια με βόμβες. Κλείνουν τον εναέριο χώρο ή ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μπορούν να παραλύσουν μια οικονομία».

Προσθέστε μερικά ακόμη παραδείγματα μόνο από την Παρασκευή: ένα κρουαζιερόπλοιο που ανετράπη στη Νέα Ορλεάνη όταν ένα δεξαμενόπλοιο έπεσε πάνω του, ύποπτα drones πάνω από μια αμερικανική αεροπορική βάση στη Βρετανία, μια βόμβα που βρέθηκε κοντά σε εργοστάσιο αιθανόλης στο Οχάιο - και ίσως τα πράγματα να φαίνονται ακόμη πιο παράξενα, ανοίγοντας την πόρτα σε έναν συγγραφέα που σκαλίζει τους φόβους της Αμερικής εδώ και γενιές να δώσει τη δική του εξήγηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Οι εξωγήινοι προσγειώθηκαν», έγραψε ο Στίβεν Κινγκ σε ανάρτησή του το απόγευμα της Παρασκευής. «Αυτός είναι ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ λόγος για την καθήλωση των πτήσεων. Δεν θέλουν να προκαλέσουν παγκόσμιο πανικό».

Μια τεχνολογική αναβάθμιση στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας υπερφόρτωσε τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό και προκάλεσε «ασταθείς» επικοινωνίες και κενά στα ραντάρ, οδηγώντας στην απαγόρευση απογειώσεων που διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, η αεροπορική κίνηση διεξαγόταν ήδη πιο ομαλά και ο Μπράιαν Μπέντφορντ, διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), δήλωσε ότι τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η Microsoft, από την πλευρά της, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι υπηρεσίες της αποκαταστάθηκαν πλήρως, διευκρινίζοντας ότι το πρόβλημα «προκλήθηκε από ένα ζήτημα κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης αναβάθμισης χωρητικότητας δικτύου, το οποίο εμφανίστηκε» έπειτα από μια πρόσφατη αλλαγή στο δίκτυο.

Η διακοπή λειτουργίας εκτιμάται ότι επηρέασε πολλά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Πρόκειται για κυβερνοεπίθεση;»

Η Μαξίν Γκούσταφσον, μια 34χρονη βοηθός ιατρού από τη Μινεάπολη, περίμενε στην ουρά για να παραλάβει ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που έκλεισε βιαστικά στο αεροδρόμιο Ο’Χερ του Σικάγου το απόγευμα της Παρασκευής, ώστε η ίδια και οι συνάδελφοί της να επιστρέψουν σπίτι τους από ένα επαγγελματικό σεμινάριο.

Η Γκούσταφσον είπε ότι τα απρόοπτα της εβδομάδας την έκαναν να νιώσει φόβο και ανησυχία.

«Σε κάνει να αναρωτιέσαι, μήπως πρόκειται για κυβερνοεπίθεση;» είπε. «Δεν έχουμε τον έλεγχο σε πολλά πράγματα πλέον».

Τόσο η FAA όσο και η Microsoft δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας πίσω από τα προβλήματα.

Η 34χρονη Τόρι Πέρκινς ήλπιζε σε μια πτήση το Σάββατο από τον Τερματικό Σταθμό 2 του Διεθνούς Αεροδρομίου του Σαν Ντιέγκο, όπου 11 από τις 62 πτήσεις εμφανίζονταν ήδη ακυρωμένες το πρωί. Η κίνηση του κόσμου ήταν φυσιολογική. «Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν πιστεύω απαραίτητα όσα λέει η κυβέρνηση», είπε η Πέρκινς, η οποία φαινόταν να αντιμετωπίζει την ταλαιπωρία με ψυχραιμία. «Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που λένε διαφορετικά πράγματα».

Η Πέρκινς, η οποία ζει στη Χαβάη, βρισκόταν στο Σαν Ντιέγκο για ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν προς την οικογένειά της στη Φλόριντα. Πέρασε το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο. Δεν εξεπλάγη από το γεγονός ότι ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απηύθυνε έκκληση την Παρασκευή για δεκάδες δισεκατομμύρια επιπλέον χρηματοδότησης, προκειμένου να αναβαθμιστεί το διαβόητα απαρχαιωμένο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

«Μια από τα ίδια», σχολίασε σκωπτικά. Η FAA έχει ήδη αντικαταστήσει χιλιάδες συνδέσεις χάλκινων καλωδίων με γραμμές οπτικών ινών και έχει αναβαθμίσει εκατοντάδες συστήματα ραδιοεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού που ξεκίνησε πέρυσι, αφότου το Κογκρέσο ενέκρινε χρηματοδότηση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μερικές φωτεινές εξαιρέσεις μετριάζουν τις ανησυχίες

Μερικές φορές το χάος βγάζει τον καλύτερο εαυτό των ανθρώπων.

Ο Κόρμπιν Γουόσερ έμεινε εγκλωβισμένος στον διάδρομο τροχοδρόμησης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σάρλοτ Ντάγκλας για τέσσερις ώρες, ενώ επέστρεφε στο Μολίν του Ιλινόις από το Μαϊάμι, όπου είχε παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό συνέδριο.

Όπως ανέφερε, όλοι ήταν εγκάρδιοι μέσα στο αεροπλάνο, συζητούσαν μεταξύ τους και προσπαθούσαν να ξεμουδιάσουν. Εντυπωσιάστηκε από το προσωπικό της American Airlines, που μοίραζε νερό, πρέτσελ και μπισκότα, παρότι βρισκόταν εμφανώς υπό πίεση.

«Οι αεροσυνοδοί ήταν καταπληκτικές», δήλωσε ο 37χρονος καθηγητής λυκείου.

Πίσω στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, η Κάρολαϊν Ρουίζ είχε καταφέρει να κοιμηθεί λίγες ώρες δίπλα σε έναν αεραγωγό θέρμανσης. Δεν ήταν σίγουρη τι ώρα ήταν, καθώς περίμενε κάποιον να της φέρει ένα γεύμα που της είχαν υποσχεθεί μετά την ακύρωση του πρώτου σκέλους του 24ωρου ταξιδιού της προς την Αυστραλία. Ήλπιζε να ξεκινήσει αργότερα το Σάββατο.

Ήταν δύο συνεχόμενες ημέρες, σημείωσε, κατά τις οποίες την είχε προδώσει η τεχνολογία.