Με μία χιουμοριστική ανάρτηση ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε το γενικό μπλακ άουτ στη Microsoft μιλώντας για τις αντιφάσεις του σημερινού συστήματος.

Τα πρόσφατα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία της Microsoft σχολίασε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας με ένα σύντομο βίντεο στο TikTok τονίζοντας σκωπτικά πως «το μέλλον δε χρειάζεται άλλο ένα update».

Ειδικότερα, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρει με εμφανή δόση χιούμορ ότι «ο καπιταλισμός τόσα χρόνια κρασάρει και ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό!» και καταλήγει: «Στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει! Το μέλλον δε χρειάζεται άλλο update. Χρειάζεται ανατροπή!».

Να υπενθυμίσουμε πως η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα (14/11) ότι έχει επιτευχθεί ευρεία αποκατάσταση της λειτουργίας των βασικών εφαρμογών της. Τα προβλήματα στη λειτουργία της είχαν ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και συνεχίστηκαν για μεγάλο μέρος της Παρασκευής (13/11).

{https://x.com/gt_kke/status/2121629944165884054}