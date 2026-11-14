Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, η Κρατική Υπηρεσία Εσόδων, αναμένεται να αποστείλει ειδοποίηση σε πολίτες που είχαν καταθέσει στο λογαριασμό τους μετρητά το 2024, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με αδήλωτα εισοδήματα.

Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών μπαίνουν οι λογαριασμοί δικαιούχων που το 2024 κατέβαλαν μετρητά στον λογαριασμό τους ποσά τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με αδήλωτα εισοδήματα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και το eng.lsm.lv, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, η Κρατική Υπηρεσία Εσόδων (VID), αναμένεται να προωθήσει επιστολές σε όσους πολίτες που πραγματοποίησαν καταθέσεις το 2024.

Η διαδικασία, φαίνεται πως ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου, με τους παραλήπτες των επιστολών να υποχρεούνται να ελέγξουν την προέλευση των χρημάτων και αν κριθεί απαραίτητο να τροποποιήσουν την φορολογική δήλωση του 2024, στα πλαίσια ενός μήνα.

Ωστόσο, η υπηρεσία διευκρινίζει ότι η κατάθεση μετρητών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι προκύπτει φορολογική υποχρέωση. Αντίθετα, αν δεν υπάρχουν πρόσθετα εισοδήματα που κρίνεται απαραίτητο να δηλωθούν, οι φορολογούμενοι δεν υποχρεούνται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες.

Ποιοι αναμένεται να λάβουν επιστολές

Στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να ελέγξουν οι πολίτες αν έχουν δηλώσει πλήρως όλα τα εισοδήματά τους και στην περίπτωση που υπάρχει κάποια διαφορά να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες και διορθώσεις.

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Η Κρατική Υπηρεσία Εσόδων, βέβαια, για να προχωρήσει στην αποστολή των επιστολών έχει λάβει ήδη σχετικές καταθέσεις μετρητών, τις οποίες και συγκρίνει με τις φορολογικές δηλώσεις των πολιτών.

Έγγραφη επιστολή θα λάβουν οι πολίτες στους οποίους παρατηρείται διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων και των χρηματικών ποσών που έχουν κατατεθεί.

Επιστολή, θα λάβουν επίσης όσοι έχουν δηλώσει μηδενικό εισόδημα, ωστόσο έχουν καταβάλει μετρητά στον λογαριασμό τους.

Στον έλεγχο έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που έχουν δηλωθεί τόσο από τον ιδιώτη όσο και από τον εκάστοτε εργοδότη.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι λάβουν επιστολή

1. Να διαβάσουν την επιστολή με προσοχή, καθώς και τις οδηγίες που θα συμπεριλαμβάνονται. Σε αυτόν θα υπάρχουν οι απαραίτητες οδηγίες ώστε οι πολίτες να αξιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων και πώς θα τροποποιήσουν την φορολογική δήλωση του 2024.

2. Να ελεγχθούν οι τραπεζικές κινήσεις του 2024. Οι πολίτες θα πρέπει να εξετάσουν τα χρήματα που κατατέθηκαν στον λογαριασμό τους το 2024 και να επιβεβαιώσουν εάν αυτά έπρεπε να είχαν δηλωθεί ως εισόδημα.

3. Εφόσον εντοπιστούν αδήλωτα ποσά θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να κατατεθεί εκ νέου η φορολογική δήλωση του 2024. Σύμφωνα με τις οδηγίες η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 30 ημέρες.

4. Να εξοφλήσουν τυχόν πρόσθετο φόρο. Εάν από την υποβολή ή την τροποποίηση της αρχικής φορολογική δήλωσης του 2024 προκύψουν νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, το ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί μαζί με τον προβλεπόμενο τόκο εκπρόθεσμης πληρωμής.