Ο Οδυσσέα Δήμας, πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (16/11).

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορία αναβολικών στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο αδελφός του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέας Δήμας στον οποίο ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με το MEGA, ο πρώην προπονητής Άρσης Βαρών «έσπασε» τη σιωπή του και έκανε την πρώτη του δήλωση μέσα από το κρατητήριο ζητώντας συγγνώμη από τον αδελφό του αλλά και την οικογένεια του. Ο ίδιος στη δήλωση του αρνήθηκε όσα του προσάπτονται κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση».

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Οδυσσέας Δήμας συνελήφθη και κατηγορείται ότι προμήθευε νεαρούς αθλητές με απαγορευμένες ουσίες. Ανάμεσά τους, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στην ερεύνα, είναι ακόμη και ανήλικα παιδιά.

Όσα αναφέρει στη δήλωση του:

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«Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φθάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου.

Η αλήθεια, η οποία προκύπτει από δικαστική απόφαση, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε νόμιμο συμπλήρωμα διατροφής, που δεν ανέφερε την αναβολική ουσία. Αυτό το δέχτηκε το ΑΣΕΑΔ, που αποτελείται από τακτικούς δικαστές, και μου καταλόγισε ΑΜΕΛΕΙΑ.

Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, πλην ελάχιστων, που θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους.

Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου.

Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που αγάπησαν τον Πύρρο Δήμα».