Η ανακοίνωση της ΕΟΑΒ μετά τη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα για παραβίαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Στην πρώτη της αντίδραση μετά τη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα για παραβίαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση ή συνεργασία με τον προπονητή.

Η ΕΟΑΒ αναφέρει πως ενημερώθηκε για τη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα από τα ΜΜΕ και όχι επισήμως από τις αρμόδιες αρχές. «Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την προστασία του κύρους της ομοσπονδίας και την αποτροπή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά το εξής: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν έχει ουδεμία απολύτως σχέση, συνεργασία, ή θεσμική ιδιότητα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τον Απρίλιο του 2024, σε έλεγχο αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια αγώνα στον 15χρονο τότε γιο του Οδυσσέα Δήμα βρέθηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη. Στον προπονητή επιβλήθηκε αποκλεισμός 12 ετών και στον γιο του 10 μηνών.

Στην ανακοίνωση, η ΕΟΑΒ τονίζει τη «διαρκή και αδιαπραγμάτευτη» προσήλωσή της «στον καθαρό αθλητισμό» και την καταπολέμηση του ντόπινγκ. «Μεμονωμένες και αξιόποινες πράξεις τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην οικογένεια της ομοσπονδίας, είναι ανεπίτρεπτο να εργαλειοποιούνται με σκοπό τη στοχοποίηση της Ε.Ο.Α.Β», καταλήγει.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας άρσης βαρών

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών έλαβε γνώση των πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν σε περιστατικό σύλληψης, αποκλειστικά και μόνο μέσω του Τύπου. Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι, ως θεσμικός φορέας, δεν έχουμε λάβει μέχρι και αυτή τη στιγμή καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

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Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την προστασία του κύρους της ομοσπονδίας και την αποτροπή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά το εξής: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν έχει ουδεμία απολύτως σχέση, συνεργασία, ή θεσμική ιδιότητα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Η εν λόγω υπόθεση τελεί ήδη υπό δικαστική διερεύνηση. Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας τον απόλυτο σεβασμό μας στο έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την πλήρη διαλεύκανση του θέματος.

Η διοίκηση της Ε.Ο.Α.Β. υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η προσήλωσή μας στον καθαρό αθλητισμό και η προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη. Στηρίζουμε έμπρακτα τις πρωτοβουλίες της πολιτείας και του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), διευκολύνοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο τους συνεχείς, αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται στο άθλημά μας.

Μεμονωμένες και αξιόποινες πράξεις τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην οικογένεια της ομοσπονδίας, είναι ανεπίτρεπτο να εργαλειοποιούνται με σκοπό τη στοχοποίηση της Ε.Ο.Α.Β.».

Ντόπινγκ: Δίωξη για κακούργημα στον Οδυσσέα Δήμα

Σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα. Ο αδελφός του Πύρρου Δήμα ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα (16/11).

Ο 58χρονος κατηγορείται για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους, αλλά και για το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 58χρονου και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

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«Δεν στοιχειοθετείται το κακούργημα» λέει ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα

«Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά, ο Οδυσσέας Δήμας δεν έκανε ποτέ διακίνηση». Αυτή τη θέση εξέφρασε ο δικηγόρος του προπονητή της άρσης βαρών, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Η δίωξη η οποία ασκήθηκε αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος, διότι φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία. Η θέση του Οδυσσέα είναι η εξής: ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές», είπε ο ποινικολόγος.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ο Οδυσσέας Δήμας χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα, διότι είχε «τεράστιο πρόβλημα υγείας» από την περίοδο που ήταν αθλητής και αυτά τα σκευάσματα ήταν «αν θέλετε ο τρόπος για να αντιμετωπίσει τα σωματικά προβλήματα» που αντιμετωπίζει.

«Δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών», υπογράμμισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι εάν φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια «το κακούργημα δεν πρόκειται να στοιχειοθετηθεί, διότι έχει και μια προϋπόθεση ο νόμος που λέει ότι ακόμα και αν έχεις αναβολικά, αυτά θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί σε αθλητή ο οποίος συμμετέχει σε αγώνες. Κάτι τέτοιο εδώ δεν υπάρχει. Άρα αντικειμενικά το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη έχει ρωγμές νομικές».

Στις δηλώσεις του, ο ποινικολόγος έκανε επανειλημμένα έκκληση στα ΜΜΕ να σεβαστούν το όνομα του Πύρρου Δήμα. «Το λάθος που έχει κάνει ο αδελφός του, ο Οδυσσέας, δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή. Έκκληση κάνω λοιπόν να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση σε αυτό το θέμα. Είναι εθνική υποχρέωση όλων μας απέναντι στον πολυ-Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα», ανέφερε.