Τα social media κατακλύστηκαν από ατελείωτα βιντεάκια για τη ζωή στο γραφείο μία μέρα χωρίς τη Microsoft.

Η είδηση ότι οι λειτουργίες της Microsoft «έπεσαν» προκάλεσαν πανικό σε παγκόσμιο επίπεδο, έγινε πρωτοσέλιδο και ο κόσμος περίμενε με αγωνία να διορθωθεί το πρόβλημα.

Εντωμεταξύ στα γραφεία…..

{https://www.instagram.com/p/Dfp2jP9Mvm5/}

οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν την είδηση κάπως έτσι...

{https://www.instagram.com/p/DfqkC_AhEJn/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα social media πλημμύρισαν από ατελείωτα αστεία βιντεάκια, για την είδηση.

Επιστρατεύτηκαν πρωταγωνιστές ταινιών και σειρών με τον Στιβ Καρέλ και το διάσημο «Τhe Office» να έχει την τιμητική του.

{https://www.instagram.com/p/DfqDLaghaVu/}

Και κάπως έτσι η πρόσκαιρη δυσλειτουργία της Microsoft έγινε μέρα απόλυτης χαράς και ευτυχία για όλους τους εργαζόμενους στον πλανήτη.

{https://www.instagram.com/reels/DfqAFTrFHmW/}

«Εκ μέρους κάθε εργαζόμενου στον εταιρικό κόσμο, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ενημερώσω τη Microsoft ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης για την αποκατάσταση του Outlook. Καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, οπότε... τα λέμε για τη Δευτέρα!»…. ήταν το παγκόσμιο μήνυμα.

{https://www.instagram.com/p/Dfp-XafT9yA/}

{https://www.instagram.com/p/Dfp8DQJBPHL/}

{https://www.instagram.com/p/Dfqwa-lo1Ow/}

{https://www.instagram.com/p/Dfp-TGCBFDK/}

{https://www.instagram.com/p/DfrdHHsIVjc/}

{https://www.instagram.com/p/Dfra6ZMMutT/}

{https://www.instagram.com/p/DfqSLfEHvOX/}

{https://www.instagram.com/p/Dfp0h8MiVud/}

{https://www.instagram.com/p/DfqAFTrFHmW/}

{https://www.instagram.com/p/DfrVWZLyWsb/}

{https://www.instagram.com/p/DfqGrheoxcM/}

{https://www.instagram.com/p/DfqakddtjfF/}

{https://www.instagram.com/p/DfqDLaghaVu/}

{https://www.instagram.com/p/Dfp8Ex9yQWh/}

{https://www.instagram.com/p/DfqLosixp36/}

{https://www.instagram.com/p/Dfp2GVTS3vV/}