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Ποιος να μας το έλεγε, όταν η κλήρωση έφερε στον όμιλο της Ελλάδας στο Nations League τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, ότι δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος η εθνική μας ομάδα θα διεκδικούσε με πολλές αξιώσεις την πρόκριση στα προημιτελικά; Και όμως!

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κλέβει την παράσταση με τις εμφανίσεις της και την προσαρμοστικότητά της, χάρη στην οποία είναι αήττητη, έχοντας καταγράψει δύο νίκες, αμφότερες εκτός έδρας επί Σερβίας (2-1) και Γερμανίας (1-0), αλλά και δύο ισοπαλίες, εντός έδρας με Ολλανδία (2-2) και Γερμανία (0-0).

Η Γαλανόλευκη μοιράζεται την πρώτη θέση με τους Οράνιε, το σπίτι των οποίων στο Άμστερνταμ επισκέπτεται απόψε (Παρασκευή 13/11, 21:45), με στόχο τη νίκη με την οποία θα σφραγίσει την πρόκριση στην κορυφαία οκτάδα της Ευρώπης.

Η Interwetten επιμένει… ελληνικά με σούπερ απόδοση 10.00*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τρεις επιλογές, όσες και οι βαθμοί που κυνηγάει στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» η παρέα των Βαγγέλη Παυλίδη, Χρήστου Τζόλη και Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Έχουμε και λέμε: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, να εκτελέσει πάνω από 7.5 κόρνερ η ομάδα του Τσάβι και να βρει δίχτυα ο Παυλίδης, ο οποίος παίζει στο δεύτερο «σπίτι» του (Ολλανδία) και, περιέργως, δεν έχει σκοράρει ακόμα σε αυτή την διοργάνωση. Καιρός δεν είναι;

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