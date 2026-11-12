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Οι πρώτες δέκα αγωνιστικές της κανονικής περιόδου της Euroleague επιβεβαίωσαν αυτό που όλοι λίγο πολύ γνωρίζαμε: Ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παλέψουν και φέτος με πολλές αξιώσεις για το στέμμα του πρωταθλητή Ευρώπης.

Οι Πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς οδηγούν την βαθμολογία με ρεκόρ 8-2, ενώ οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα ακολουθούν με 7-3, πληρώνοντας πάντως σε μεγάλο βαθμό τις πολλές και σημαντικές απουσίες τους.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποδέχονται απόψε (Πέμπτη 12/11, 21:15) την φιλόδοξη (και ισόβαθμη) Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ (όχι όμως και τον απόντα Τόμας Γουόκαπ), με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ο Επτάστερος περιμένει την Μπαρτσελόνα (Παρασκευή 13/11, 21:15), αποφασισμένος να ντουμπλάρει τις νίκες επί των μεγάλων της Ισπανίας, ύστερα από το επικό «διπλό» στην Μαδρίτη με αντίπαλο την Ρεάλ, την περασμένη εβδομάδα.

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