Στα 250 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Ολυμπιακού για την ανακατασκευή του γηπέδου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» ξεκινά και επίσημα, μετά την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης για την ανακατασκευή στην οποία θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός.

Μετά τα έργα η χωρητικότητα του «Γ. Καραϊσκάκης» θα αυξηθεί στις 53.000 θέσεις, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα σχέδια που είχε ανακοινώσει ο Ολυμπιακός τον περασμένο Ιούλιο.

Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε λύνει το ζήτημα του ύψους του γηπέδου, κάτι που ζητούσε ο Ολυμπιακός. Με τη ρύθμιση, παραχωρείται η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του γηπέδου στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια και λύεται αζημίως η προηγούμενη σύμβαση, από το 2003, μεταξύ της ΓΓΑ και του Ολυμπιακού. Στη νέα παραχώρηση περιλαμβάνεται και το δικαίωμα ονοματοδοσίας του γηπέδου.

{https://www.youtube.com/watch?v=wslPSwcgNG4}

Η νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»