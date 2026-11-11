Από την περασμένη Πέμπτη εκδηλώθηκαν, σύμφωνα και με τον ΕΟΔΥ 262 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στον πληθυσμό της Ελασσόνας.

Σε αποδρομή φαίνεται να βρίσκονται τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κέντρου Υγείας της περιοχής, στο οποίο σήμερα μετέβησαν 4 ασθενείς.

Σε κάθε περίπτωση κάτοικοι της Ελασσόνας επισημαίνουν ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κάθε χρόνο τους φθινοπωρινούς μήνες μετά τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις.

Αναλύσεις στο νερό

Να σημειωθεί πάντως ότι από την περασμένη Πέμπτη εκδηλώθηκαν, σύμφωνα και με τον ΕΟΔΥ 262 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στον πληθυσμό της Ελασσόνας.

Ο Δήμος Ελασσόνας προχώρησε σε αναλύσεις στο νερό και στους ελέγχους επί των πρώτων δειγμάτων δεν προέκυψε πρόβλημα. Την Πέμπτη, ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα από δειγματοληψίες που έγιναν σε γεωτρήσεις της περιοχής.

Ο ΕΟΔΥ επιλήφθηκε του θέματος από την πρώτη στιγμή. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι ασθενείς έλαβαν υγειονομική φροντίδα από το Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ ελέγχους στο νερό πραγματοποιεί και το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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