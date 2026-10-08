Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι εάν τα κρούσματα σχετίζονται με τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα και πιθανές ζημιές ή επιβαρύνσεις στα δίκτυα ύδρευσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση στην Κρήτη για τα 93 περιστατικά γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, με τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να αναζητούν την αιτία που βρίσκεται πίσω από την εμφάνιση των κρουσμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση με τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα και πιθανή επιβάρυνση του δικτύου ύδρευσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένος παθογόνος μικροοργανισμός ούτε έχει επιβεβαιωθεί κοινή πηγή μετάδοσης.

Στα 93 τα περιστατικά

Όπως έγινε γνωστό, η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώθηκε από τον ΕΟΔΥ τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου για 73 περιστατικά. Ακολούθησε η καταγραφή ακόμη 20 κρουσμάτων, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει πλέον τα 93.

Η εικόνα που καταγράφεται, πάντως, είναι πτωτική, γεγονός που επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Τα συμπτώματα που παρουσίασαν οι ασθενείς ήταν κυρίως εμετοί, ενώ σε μικρότερο βαθμό καταγράφηκαν διάρροιες. Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές επιπλοκές, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους.

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Αρνητικές οι πρώτες εξετάσεις

Οι μέχρι τώρα εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχουν δώσει κάποια ένδειξη για συγκεκριμένο μικρόβιο.

Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καλλιέργειες κοπράνων, οι οποίες δεν ανέδειξαν παθογόνο μικροοργανισμό. Αρνητικές είναι μέχρι στιγμής και οι διαθέσιμες εξετάσεις για ιούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απουσία θετικών αποτελεσμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εντοπιστεί τελικά κάποιος συγκεκριμένος ιός ή μικρόβιο. Για τον λόγο αυτό συνεχίζεται η διαδικασία διερεύνησης, με τη λήψη αναλυτικού ιστορικού από τους ασθενείς.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό ή εάν υπήρξε έκθεση σε κοινή πηγή.

Δεν έχει εντοπιστεί κοινή πηγή

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν δείχνουν κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ή χώρο που να συνδέει τους ασθενείς.

Η αρχική διερεύνηση δεν έχει αναδείξει, για παράδειγμα, κάποιο μαζικό κοινωνικό γεγονός, όπως γάμο ή βάφτιση, στο οποίο να είχαν συμμετάσχει οι ασθενείς και το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει την ταυτόχρονη εμφάνιση των περιστατικών.

Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε πυρετός στα περιστατικά ενισχύει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση.

Στο μικροσκόπιο το νερό μετά τις πλημμύρες

Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι εάν τα κρούσματα σχετίζονται με τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα και πιθανές ζημιές ή επιβαρύνσεις στα δίκτυα ύδρευσης.

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται δειγματοληψίες νερού από διαφορετικά σημεία, με τα δείγματα να αποστέλλονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια για αναλύσεις.

Παράλληλα, εξετάζονται και δείγματα από λύματα, ώστε να υπάρξει συνολική εικόνα για την κατάσταση.

Οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν ότι μόνο εφόσον εντοπιστεί επιβάρυνση στο πόσιμο νερό θα μπορούσε να εξεταστεί σοβαρά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο ως αιτία των κρουσμάτων.

Καθησυχαστικοί οι ειδικοί

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Η κλινική εικόνα των ασθενών είναι ήπια, ενώ κανένα από τα περιστατικά δεν εξελίχθηκε σε σοβαρή κατάσταση.

Η διερεύνηση, ωστόσο, συνεχίζεται έως ότου συνδυαστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από τις εξετάσεις των ασθενών, τις αναλύσεις του νερού και τα δείγματα λυμάτων.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε επιφυλακή για τις ευρύτερες υγειονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν οι πλημμύρες, με ιδιαίτερη προσοχή στα στάσιμα νερά και την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών, αλλά και στη διαχείριση των ζώων που έχασαν τη ζωή τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξη της κατάστασης, με την πτωτική τάση των περιστατικών να αποτελεί μέχρι στιγμής ένα θετικό στοιχείο.