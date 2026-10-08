Το απλό υλικό που βοηθά στην απομάκρυνση των αλάτων από το τηλέφωνο του ντους και στη βελτίωση της ροής του νερού.

Το νερό εξακολουθεί να τρέχει, όμως η ροή του δεν είναι πλέον η ίδια. Ορισμένες από τις οπές του τηλεφώνου του ντους κατευθύνουν το νερό προς τα πλάγια, ενώ άλλες έχουν φράξει, με αποτέλεσμα η πίεση να έχει μειωθεί αισθητά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια συνηθισμένη λύση είναι η χρήση ξιδιού ή μαγειρικής σόδας, η οποία όμως δεν αποτρέπει πάντα την επανεμφάνιση των αλάτων.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ακόμη επιλογή, που δεν αφήνει έντονη οσμή και έχει χαμηλό κόστος.

Πρόκειται για το κιτρικό οξύ, τη λευκή σκόνη που χρησιμοποιείται στη συντήρηση τροφίμων αλλά και στον καθαρισμό του σπιτιού. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής λύση για τον καθαρισμό του μπάνιου στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Τι φράζει τις τρύπες

Τα άλατα αποτελούνται κυρίως από ενώσεις ασβεστίου και μαγνησίου που παραμένουν όταν εξατμίζεται το σκληρό νερό. Σε κάθε χρήση του ντους, ένα λεπτό στρώμα μπορεί να παραμένει στην επιφάνεια του τηλεφώνου, ενώ στις μικρές οπές εξόδου του νερού η συσσώρευση είναι συνήθως ταχύτερη, καθώς παραμένει εκεί ποσότητα νερού και μετά το κλείσιμο της βρύσης.

Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα του νερού σε μεταλλικά στοιχεία, τόσο ταχύτερα μπορεί να περιοριστεί η διάμετρος των οπών. Η ροή γίνεται σταδιακά ανομοιόμορφη και η πίεση του νερού μειώνεται.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι δύο κλασικές λύσεις συχνά απογοητεύουν. Η μαγειρική σόδα είναι αλκαλική και λειτουργεί ως ένα καλό ήπιο καθαριστικό. Ωστόσο, τα άλατα διαλύονται όταν έρθουν σε επαφή με όξινες ουσίες. Έτσι, η σόδα μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό της επιφάνειας, χωρίς όμως να διαλύει τα άλατα.

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Το ξίδι είναι όξινο και μπορεί πράγματι να συμβάλει στη διάλυση των αλάτων. Ωστόσο, στη μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως στο σπίτι, χρειάζεται χρόνο για να δράσει, ενώ μπορεί να αφήσει έντονη μυρωδιά στον χώρο του μπάνιου.

Γιατί αξίζει να δοκιμάσετε το κιτρικό οξύ

Το κιτρικό οξύ δρα απευθείας πάνω στα άλατα ασβεστίου, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Δεν έχει έντονη μυρωδιά, ξεπλένεται εύκολα και είναι σχετικά εύκολο να βρεθεί, είτε στα ράφια με είδη οικιακής χρήσης είτε σε καταστήματα με είδη καθαρισμού και σιδηρικά, αλλά και στο διαδίκτυο.

Εκτός από τη βελτίωση της πίεσης του νερού, η τακτική απομάκρυνση των αλάτων βοηθά στη διατήρηση της σωστής λειτουργίας του τηλεφώνου του ντους και μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

Πώς να το κάνετε, βήμα-βήμα

Διαλύστε 2-3 κουταλιές της σούπας κιτρικό οξύ σε ένα δοχείο με ζεστό νερό.

Αν μπορείτε, ξεβιδώστε το τηλέφωνο του ντους.

Αφήστε το να μουλιάσει για 30 λεπτά έως μία ώρα.

Τρίψτε την επιφάνειά του με μια παλιά οδοντόβουρτσα, ώστε να απομακρύνετε τα υπολείμματα αλάτων από τις οπές.

Ξεπλύνετε σχολαστικά, βιδώστε το ξανά και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου ένα λεπτό.

Αν το τηλέφωνο είναι σταθερό και δεν ξεβιδώνει, βάλτε το διάλυμα σε μια πλαστική σακούλα, περάστε τη γύρω από το τηλέφωνο ώστε οι οπές να παραμένουν βυθισμένες στο υγρό και στερεώστε την με ένα λαστιχάκι.

Με πληροφορίες από thecoolist.com