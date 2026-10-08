Πολυπληθείς σχολικές αίθουσες, ελλείψεις εκπαιδευτικών, περικοπές στα πανεπιστήμια και εκτόξευση του κόστους σπουδών τροφοδοτούν διαμαρτυρίες για μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων που φούντωσε στη Γαλλία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, ενώ στον χορό μπαίνει και η Ελλάδα, καθώς σήμερα, Πέμπτη, έχουν προγραμματιστεί δράσεις σε όλη τη χώρα, με κεντρικό σύνθημα «Ως εδώ». Οι διαμαρτυρίες εκφράζουν τη διογκούμενη δυσαρέσκεια σε ολόκληρη την ήπειρο για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, τις συνθήκες στα σχολεία και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι ελληνικές κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό σκηνικό, καθώς μαθητές και φοιτητές σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Γερμανία και η Αυστρία διαμαρτύρονται για τα προβλήματα στην εκπαίδευση.

Το σημερινό κύμα ξεκίνησε στη Γαλλία, όμως τα προβλήματα στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη προϋπήρχαν. Πολυπληθείς σχολικές αίθουσες, ελλείψεις εκπαιδευτικών, περικοπές στα πανεπιστήμια και εκτόξευση του κόστους σπουδών τροφοδοτούν διαμαρτυρίες για μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Γαλλία

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Παρίσι ως μια τοπική διαμαρτυρία μαθητών λυκείου, αλλά εξελίχθηκαν σε μαζικό πανεθνικό κίνημα, με μαθητές, γονείς και συνδικάτα εκπαιδευτικών να ζητούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση.

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Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της γαλλικής αστυνομίας και διαδηλωτών, με αποκορύφωμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου, ο οποίος έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που φέρεται να εκτόξευσε η αστυνομία. Περισσότερα από 6.500 άτομα - στην πλειονότητά τους ανήλικοι - έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Ελλάδα

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας κάλεσε τους μαθητές να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχουν στις δράσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, πανό, συμβολικά κλεισίματα δρόμων, συλλογή υπογραφών και κείμενα από τα 5μελή και 15μελή μαθητικά συμβούλια. Το κάλεσμα απευθύνεται σε σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Βέλγιο

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Αστυνομία και διαδηλωτές συγκρούστηκαν χθες Τετάρτη στη Λιέγη του Βελγίου, καθώς η οργή των μαθητών για το κόστος της εκπαίδευσης και τις συνθήκες στα σχολεία εντείνεται, σε μια εξέλιξη που θυμίζει τις μαζικές κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 139 συλλήψεις από την έναρξη των διαμαρτυριών την 1η Οκτωβρίου.

Ιταλία

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Καταλήψεις λυκείων ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο Τορίνο και τη Ρώμη με το σύνθημα «Ας κάνουμε όπως στη Γαλλία». Οι μαθητές επικαλούνται την υποχρηματοδότηση, την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων και την αύξηση του κόστους ζωής. Αντιπροσωπεία τους ταξίδεψε στο Παρίσι σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Ιρλανδία

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Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Δουβλίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ζητώντας χαμηλότερα δίδακτρα, μεγαλύτερη χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης και οικονομικά προσιτή στέγη.

Γερμανία

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Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και συνδικάτα διαδήλωσαν τον Σεπτέμβριο, ζητώντας μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ένα δικαιότερο σχολικό σύστημα.

Αυστρία

Φοιτητικές οργανώσεις προετοιμάζουν νέες διαδηλώσεις στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την προειδοποίηση της ένωσης πανεπιστημίων της χώρας για πιθανές περικοπές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ στον επόμενο τριετή προϋπολογισμό των πανεπιστημίων.

Δύσκολη συγκυρία

Οι κινητοποιήσεις για την εκπαίδευση εκδηλώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται πιέσεις να περιορίσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ το υψηλότερο κόστος δανεισμού καθιστά ακριβότερη την εξυπηρέτηση του χρέους τους.

Η Γαλλία και το Βέλγιο αναμένεται να εμφανίσουν φέτος δημοσιονομικά ελλείμματα άνω του 5% του ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα της Αυστρίας αναμένεται να ξεπεράσει το 4%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι κινητοποιήσεις δεν αποτελούν ένα ενιαίο, συντονισμένο ευρωπαϊκό κίνημα. Ωστόσο, μαθητές και φοιτητές σε αρκετές χώρες κινητοποιούνται γύρω από κοινές ανησυχίες για τη χρηματοδότηση και την κατάσταση της εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από Axios