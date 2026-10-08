Από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 6.000 συλλήψεις και έχουν τραυματιστεί δεκάδες μαθητές.

Σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος της γαλλικής πόλης Σεν-Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιόκο, στέκεται απέναντι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια πορείας στο Παρίσι την Τρίτη, προστατεύοντας μαθητές διαδηλωτές και φωνάζοντας «σταματήστε».

Ο Μπαγκαγιόκο, ο οποίος ανήκει στο αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), δήλωσε ότι στηρίζει τους μαθητές στο υποβαθμισμένο προάστιο του Παρισιού και την Τρίτη ζήτησε από την αστυνομία να μην προχωρήσει σε επέμβαση εναντίον τους.

«Είχαν αποφασίσει να επιτεθούν και ουσιαστικά να στραφούν εναντίον των μαθητών, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν επιδείξει καμία επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς», δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη, από το δημαρχείο του στη Σεν-Ντενί, στα βόρεια του Παρισιού.

{https://www.facebook.com/cnn/videos/cnns-saskya-vandoorne-spoke-to-bally-bagayoko-the-mayor-of-paris-suburb-st-denis/1602123811407664/}

Τελικά, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών και του ίδιου, ανέφερε ο δήμαρχος.

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Το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων, που ξεκίνησε από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, συνεχίζεται εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες και έχει αναδείξει την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

6.000 συλλήψεις και «υπέρμετρη χρήση βίας»

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 6.000 συλλήψεις και έχουν τραυματιστεί δεκάδες μαθητές. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδικάτα κατηγορούν την αστυνομία για υπέρμετρη χρήση βίας εναντίον ανηλίκων, μεταξύ άλλων με γκλομπ, δακρυγόνα και μη φονικά όπλα τύπου flashball. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν τραυματιστεί και εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί και έχουν σημειωθεί επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών και πολιτών.

Η πόλη του Σεν-Ντενί, όπου το ποσοστό φτώχειας είναι υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου, ήταν μία από τις πρώτες περιοχές όπου ξέσπασαν μαθητικές κινητοποιήσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου, με αιτήματα που αφορούσαν τις υπερπλήρεις και ακατάλληλες αίθουσες, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις ανισότητες.

{https://www.facebook.com/trtworld/videos/student-protesters-give-eye-drops-to-french-mayor-exposed-to-police-tear-gasmp4/2512946335893718/}

«Οι διαδηλώσεις δεν είναι κάτι καινούργιο εδώ, γίνονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς», δήλωσε ο Μπαγκαγιόκο. «Η δέσμευση των Ρεπουμπλικανών για ισότητα -ιδιαίτερα στις εργατικές συνοικίες, αλλά και στις αγροτικές περιοχές - δεν τηρείται».

Ο ίδιος δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην εκπαίδευση και να επιβάλει υψηλότερη φορολογία στους δισεκατομμυριούχους.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τα αιτήματα των μαθητών και θα παρουσιάσει προτάσεις στα τέλη Οκτωβρίου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πολιτικοί της «Ανυπότακτης Γαλλίας» βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις, κατηγορία που ο Μπαγκαγιόκο απέρριψε ως προσβλητική για τους ίδιους τους μαθητές.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, δήλωσε: «Τα παιδιά του λυκείου που βρίσκονται στους δρόμους θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου παιδιά… Είναι ευθύνη μου να βρίσκομαι στο πλευρό τους».